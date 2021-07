Vald ja ministeerium suhtuvad VKG tselluloositehase plaani positiivselt

Lüganuse valda planeeritav tselluloositehas läheb maksma ligi 800 miljonit eurot. Uues tehases hakatakse tootma erinevaid biotooteid, peamiselt lahustuvast tselluloosist viskooskiude, mida kasutab riidetööstus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeval vallale esitatud eelplaneeringu taotlusega tahab VKG uurida, kas sellise tehase rajamine piirkonda on üldse võimalik.

"Me mõistame selgelt, et keskkonnanõuded, keskkkonna aktsepteeritavus, sellise tootmise aktsepteeritavus keskkonna seisukohast on kõige kriitilisem küsimus üldse," tõdes VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

Tootmiseks vaja minevat vett plaanitakse pumbata ettevõtte enda Ojamaa kaevandusest. Uue tehase asukoha valimisel lähtutigi sellest, et vajalik infrastruktuur oleks piirkonnas juba olemas.

"Me leiame, et siin oma tootmise kõrval on võimalik väiksema keskkonnamõjuga või keskkonnahäiringuga selline tootmine üles ehitada," sõnas Asmann.

Nüüd tuleb Lüganuse vallal otsustada, kas minna eelplaneeringuga edasi või mitte. Vallavanem Andrea Eiche on tehase valmimise suhtes optimistlik, sest nii suur investeering aitaks kindlustada Ida-Virumaa majandust ka pärast planeeritavat rohepööret.

Praegustel andmetel peaks 2026. aastaks tekkima piirkonda 250 uut töökohta.

"Ma isiklikult arvan seda, et kui natukene olen tutvunud VKG plaaniga, siis ma ei näe siin praegu ohtu Eesti loodusele üldse. Ma näen pigem seda, et Eesti riik ja inimesed võidavad sellest rohkem. /.../ Pigem ma arvan, et Eesti metsakultuur sellega kasvab, sest nemad hakkavad kasutama ikkagi peenemat puitu, mis ei tule lageraiest, vaid tuleb ikkagi vajalikest raietest nagu sanitaarraie või harvendusraie," selgitas Eiche.

Ka keskkonnaministeerium on tselluloositehasese suhtes positiivselt meelestatud.

"Kui me Eesti metsi majandame, siis kahtlemata väärtus, mida me sellest majandatavast metsast saaksime, oleks võimalikult palju Eestis väärindatud, mis tähendab seda, et kohapealne puidule lisandväärtuse andmine peaks arenema. Ja kui ta suudab areneda niimoodi, et see käib kaasas meie uute tehnoloogiatega ja arvestab ka erinevaid keskkonnatingimusi ning loob ka Ida-Virumaale, kus on väga kõrge töötusaste, juurde uusi töökohti, siis kahtlemata on see pigem positiivne nähe," kommenteeris minister Tõnis Mölder.

Üldist entusiasmi ei jaga aga looduskaitsajd, kes on mures tehase tööks vaja mineva tooraine - puidu - koguse pärast.

"Meie näeme selgelt, et raiemahud Eestis peavad vähenema. Ja kindlasti sellise hiigeltehase tulek puidu tarbijaks ei aita sellele kaasa," ütles Eestimaa Looduse Fondi aseesimees Siim Kuresoo.