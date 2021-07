Leedu peab USA-Saksa Nord Stream 2 kokkulepet veaks

Leedu välisminister avaldas neljapäeval arvamust, et USA ja Saksamaa kokkulepe vastuolulise Vene gaasitoru Nord Stream 2 üle on viga, kuid veel on aega Moskvalt järeleandmisi nõuda.

Leedu on nagu mitmed teisedki Euroopa riigid ja USA ägedalt vastu gaasijuhtmeprojektile, mis kahekordistaks Vene gaasitarneid Saksamaale.

Peaaegu valmis ehitatud kümne miljardi eurose hinnaga torujuhe on tekitanud USA ja Saksamaa vahel lahkhelisid, kuid kolmapäeval saavutati kokkulepe, mis peaks tülile joone alla tõmbama.

Kokkuleppes hoiatatakse Venemaad sanktsioonide eest, kui tal tekib himu kasutada energiat relvana Ukraina vastu, ja plaanitakse pikendada gaasitransiiti läbi Ukraina.

"See on viga ja see viga läheb kalliks maksma," ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis neljapäeval ajakirjanikele.

Tema sõnul on gaasitoru Vene presidendi Vladimir Putini suur võit, aga "ta peab selle võidu eest tõeliselt kõrget hinda maksma".

Landsbergis ütles, et Läänel on veel võimalik nõuda Venemaalt järeleandmisi, enne kui gaasitoru käiku lastakse, näiteks tuleks kasutada seda hoovana sundimaks Venemaad oma sõdureid Ukrainast välja viima.

"See on suur hoob ja seda on võimalik kasutada positiivselt. Kui seda ei tehta, oleks see kaotus," tõdes ta.

Saksamaa on lubanud veenda Venemaad pikendama Ukrainat läbiva gaasitransiidi kokkulepet, mis aegub 2024. aasta lõpus, ja tegema investeeringuid Ukraina roheenergiaprojektidesse.

Landsbergise sõnul ei loe Ukrainaga sõlmitud lepingud Venemaale enam midagi, kui Nord Stream 2 on juba tööle hakanud.