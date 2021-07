Reitingud: Reformierakonna toetus tõusis taas üle 30 protsendi piiri

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,7 protsenti ja Keskerakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna toetus kasvas nädalaga 1,2 protsenti. Teisel kohal oleva EKRE toetus liigub jätkuvalt tõusvas trendis ning rahvuskonservatiivide toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus langes nädalaga ühe protsendi võrra ning viimaste tulemuste põhjal on Keskerakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui uuringufirma Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Reformierakonna edu EKRE ees on nüüd 6,5 protsenti ning see vahe on viimase kahe nädalaga veidi kasvanud. EKRE edestab Keskerakonda omakorda 6,3 protsendiga ning nii suur pole nende kahe erakonna vahe varem olnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,1 protsendiga ning Isamaa kuue protsendiga. SDE toetus on nelja nädalaga langenud 1,2 protsendi võrra

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,6 ja opositsioonierakondi 36,8 protsenti.

Tartu Ülikooli teadur Martin Mölderi sõnul on reitingutes näha ennekõike kolme suuremat muutust või trendi. Esiteks on näha, et Reformierakond on vähemalt praeguseks veenvalt peatanud oma viimaste kuude toetuse languse ning viimasel kahel nädalal on nende toetus jälle paari protsendipunkti võrra tõusnud.

"Reformierakonna järel näeme oma positsioone jätkuvalt kindlustamas EKRE-t, kelle toetus on juba mitmendat nädalat järjest ületanud eelmisel nädalal saavutatud rekordtaseme. EKRE toetuse kasv on märkimisväärne kontekstis, kus alates 2019. aasta algusest kuni eelmise aasta lõpuni nende reiting tegelikult püsis vägagi stabiilne, jäädes enamasti 15 ja 20 protsendi vahele. Hetkel aga näeme, et nende toetus on natuke enam kui poole aasta jooksul läbi teinud kümneprotsendilise tõusu. Valitsuses olemine, valitsuse vahetus ning naasmine opositsioon on ilmselgelt mõjunud EKRE toetusele hästi ning Kaja Kallase valitsuse varjus kipub üha enam ja enam valijaid eelistama just EKRE-t," ütles Mölder.

Endise peaministrierakonna Keskerakonna olukord on aga jätkuvalt halb ning neile on valitsuse vahetus ning sinna jäämine mõjunud pigem halvasti. Selleks nädalaks on nende toetus langenud rekordiliselt madalale tasemele alates 2019. aasta algusest, mil Norstat oma reitingutega alustas.

"Hetkel on see 17.4 protsenti. Alla 18 protsendi langes nende toetus korraks ka 2019. aasta suvel. Alla 20 protsendi või selle piirimail on ta olnud alates Jüri Ratase valituse lagunemisest. Kui 2019. aasta suvel oli see toetuse langus nii madalale tasemele hetkeline ja sellele järgnes toetuse kiire kasv, siis praegu eelmiste nädalate taustal näeme pigem stabiilset madalseisu," ütles Mölder.