Seeder loodab presidendi äravalimist riigikogus

Erakonna Isamaa juht Helir-Valdor Seeder tervitab riigikogu esimehe Jüri Ratase kutset parteiliidritele koguneda reedel arutama presidendivalimiste teemat ning avaldab lootust, et riigipea suudetakse valida parlamendis, et see ei hakkaks varjutama kohalikke valimisi.

"See, et nõupidamine on kokku kutsutud, on minu meelest iseenesest hea. Kui me tahame parlamendis valida Eesti vabariigile järgmist presidenti, siis peab seal olema laiapõhjaline kokkulepe ja ega seda muud moodi ei saa, kui omavahel ei konsulteeri, ei kohtu ja läbi ei räägi. Nii, et ma ütleks – parem hilja kui mitte kunagi," ütles Seeder neljapäeval ERR-ile.

"Aga konkreetsetest kandidaatidest ei tahaks mina täna küll veel rääkida, sest ma ei tea, kas üks või teine võimalik kandidaat, kes meediast läbi käinud on, on tegelikult ka koalitsiooni ühine kandidaat, kelle taha mõlemad fraktsioonid võiksid koonduda," rääkis opositsiooni kuuluva Isamaa juht.

"Vahepeal oli ju olukord, kus iga päev oli võimalik meediast lugeda mõnest uuest võimalikust kandidaadist. Nii et võib-olla on homseks ka juba mõni teine kandidaat, ei tea. Ootame ikkagi selle kohtumise ja seal tehtavad ettepanekud ära, siis oskan ka kommenteerida," lisas Seeder.

ERR kirjutas neljapäeval, et riigikogu esimees Ratas kutsus reedeks parlamendierakondade esimehed kohtumisele, et tutvustada neile järgmise presidendi võimalikku kandidaati. ERR-i andmetel plaanib Ratas esitada neljale parteijuhile teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere nime.

Seeder rõhutas, et Isamaa ei ole teadlikult oma soosikut presidendivalimistel esitanud, kuigi meedias ja koalitsioonierakondade poliitikute hulgas on spekuleeritud mitme Isamaa liikme ja ka erakonnale lähedal seisvate isikute nimedega. "Aga kui me tahame valida Eestile presidenti, siis ei ole mõtet tulla välja igal erakonnal oma kandidaadiga, jääda selle taha ja tõestada eesti rahvale ja koalitsioonipartneritele, kui hea just see kandidaat on. Selle tõttu ei ole ka meie läinud välja [oma kandidaadiga], et seda protsessi mitte veel segasemaks ja keerulisemaks ajada olukorras, kus me peame lõpuks kokku leppima ühe konkreetse inimese peale," ütles Isamaa liider.

Seeder ei välistanud presidendi äravalimist riigikogus, et see mõjutaks võimalikult vähe oktoobri keskel toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi. "Kui suudetakse kokku leppida, siis mina olen küll aru saanud, et enamik parlamendierakondasid soovivad presidendi parlamendis ära valida. /---/ Ja mõeldes sellele, et seekord on presidendivalimised erilised seetõttu, et need jäävad vahetult kohalike valimiste ette, siis et presidendivalimistest ei kujuneks lihtsalt üks kohalike valimiste kampaania propagandistlik osa, oleks väga hea, kui me suudaksime need kaks protsessi lahutada ja valida ära presidendi õigeaegselt parlamendis."

Riigikogu koguneb presidendi valimiseks esimest korda 30. augustil, kohalikud valimised peetakse 17. oktoobril.