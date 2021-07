Ratas võib esitada presidendikandidaadiks akadeemik Tarmo Soomere

Riigikogu esimees Jüri Ratas kutsus reedeks parlamendierakondade esimehed kohtumisele, et tutvustada neile järgmise presidendi võimalikku kandidaati. ERR-i andmetel plaanib Ratas esitada neljale parteijuhile teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere nime.

Akadeemik Tarmo Soomere vastas jaatavalt juba 19. märtsil ERR-ile antud intervjuus, kas ta oleks valmis kandideerima järgmiseks riigipeaks, kui poliitikud teda kutsuksid.

"Jah," ütles Soomere lakooniliselt. Ta tunnistas, et siis veel ei olnud poliitikud temaga presidendi teemal rääkinud.

Nüüd on Ratase, kes on valitsusse kuuluva Keskerakonna esimees, pilk jäänud peatuma just akadeemik Soomerel.

Ratas ja peaminister Kaja Kallas, Reformierakonna esimees, on seni saanud riigipeaks kandideerimise ettepanekule eitavad vastused endiselt kaitseministrilt ja nüüdselt suursaadikult NATO-s Jüri Luigelt, üleminekuvalitsuse justiitsministrilt ja vandeadvokaadilt Jüri Raidlalt, Eesti Panga endiselt presidendilt ja praeguselt peaministri majandusnõunikult Ardo Hanssonilt ning veel mitmelt võimalikult kandidaadilt.

Soomere nime on erakondade vahel kombatud, kinnitas uue riigipea otsingutega kursis olev poliitik. "Tema nimi ei peaks parlamendierakondade esimeestele üllatusena tulema," ütles ta.

Teine poliitik, kellega ERR vestles, tunnistas, et Soomere võib osutuda kandidaadiks, "kellel on mitte rohkem pooldajaid, vaid vähem vastaseid".

Jüri Ratas lootvat, et Soomere võiks saada toetust Reformi- ja Keskerakonna, samuti Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juurest, mis tooksid talle parlamendis vähemalt 68 häält, mis on minimaalne lävi, et president riigikogus valida.

Kuigi Ratas kutsus reedesele kohtumisele ka EKRE, arvestab ta rahvuskonservatiivide kõrvalejäämisega, kuna nemad on enda kandidaadina tutvustanud Henn Põlluaasa.

Seni on teaduste akadeemia presidenti esitlenud riigipea kandidaadi kandidaadina Saku vallas hiljuti loodud valimisliit "Roheline Saku Vald", mille vedajaks on majandusdoktor Ivar Raig, Eesti NSV viimase ülemnõukogu ja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi esimese riigikogu liige, samuti Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi liige, põhiseaduse assamblee liige. Selle valimisliiduga on seotud ka endine rahandusminister ja riigikogu liige Mart Opmann ning Arvo Sirendi, Saku Maaviljeluse Instituudi kunagine direktor, põhiseaduse assamblee ja riigikogu kolme koosseisu liige, omaaegse Maaliidu ja siis Rahvaliidu mõjukas poliitik.

Juhul, kui parlamendierakondade esimehed ei lükka reedel Soomere kandidatuuri kõrvale, tuleb tal ilmselt kohtuda riigikogu fraktsioonidega ja vastata nii sisepoliitika kui rahvusvahelise elu teemal küsimustele. Põhiseaduse järgi esindab president Eestit rahvusvahelises suhtlemises.

"Kui Jüri Ratase ettepanek on teistele parteijuhtidele huvitav, siis saavad Soomere kohtumised fraktsioonides olema tõsised katsumised, et millise presidendi me tema puhul saaksime, kui terav on tal sisepoliitiline pilk ja kui kaugele ulatub välispoliitiline vaade," oletas üks võimupoliitikuid.

Presidendi valimine algab riigikogus 30. augustil.