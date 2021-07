Ministeerium avaldas uuendatud vaktsineerimisplaani

Uuendatud dokumendis on kirjeldatud vaktsineerimise korraldust suvekuudel ja sügisel ning täpsustatud Eesti koroonavastase vaktsineerimise eesmärke.

Lisaks juba varem võetud eesmärgile vaktsineerida käesoleva aasta sügise alguseks (22. septembriks) vähemalt ühe doosiga 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast, soovitakse saavutada novembri lõpuks üle 60-aastaste seas 80-protsendiline hõlmatus.

Samuti on seatud eesmärk saavutada selle aasta oktoobri lõpuks 16-17-aastaste noorte seas vähemalt 70-protsendiline vaktsineerimisega hõlmatus.

Vaktsineerimise täpsem korraldus sügis-talvistel kuudel lepitakse kokku augustis.

Samuti on uuendatud dokumendis kirjeldatud nelja võimalikku revaktsineerimise stsenaariumi. Stsenaariumites nähakse ette võimalust, et tekib vajadus revaktsineerida kõiki juba vaktsineeritud inimesi alates 12 kuu möödumisest vaktsineerimise lõpetamisest või et täiendavat vaktsiinidoosi vajab piiratum grupp inimesi sõltuvalt immuunvastuse püsimisest või kõik mõne konkreetse vaktsiiniga vaktsineeritud inimesed.

Täiendatud vaktsineerimisplaan täismahus: