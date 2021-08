Times: Talibani Helmandi provintsi juht oli veel eelmisel aastal vanglas

Mawlavi juhib Talibani operatsioone Helmandi provintsis.

"Ta on agressiivne võitleja, kelle väed liiguvad provintsis hästi edasi," ütles Talibani esindaja.

Helmandi provintsis toimuvad suured lahingud. Mässulised vallutasid hiljuti provintsi pealinnas Lashkar Gah's politsei peakorteri. Afganistani valitsuse teatel on sõduritel puudu varustusest ja laskemoonast. Tuhanded tsiviilisikud on kodudes lõksus.

Taliban kontrollib provintsis peaaegu täielikult maapiirkondi. Valitsusväed taganevad ja koonduvad linnadesse, teatas The Times.

Taliban ründas teisipäeval Kabulis Afganistani kaitseministri kohusetäitja Bismillah Mohammadi elukohta. Rünnakus sai surma kaheksa inimest ja üle 20 sai vigastada.

Mohammad ei olnud rünnaku ajal ise kodus. Tema perekond evakueeriti, neli ründajat tapeti, teatas BBC.

Afganistani presidendi Ashraf Ghani sõnul ründab Taliban valitsusvägesid ägedamalt kui varem.

"Tänane Taliban ei ole enam see Taliban, kes nad 24 aastat tagasi olid. Taliban on meid rünnanud aina ägedamalt ja on oma loomult verejanulisem. Taliban ei ole katkestanud sidemeid kodu- ja rahvusvaheliste terroristidega, nende koostöö on tugevnenud ja vägivald intensiivistunud," ütles Ghani.