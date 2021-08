Pärnu otsib uue silla ehitajat

Uus sild ühendab Raba tänavat Räämal ja Laia tänavat südalinnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle ehitamine langeb raskele ajale, kus ehitusmaterjalid pidevalt kallinevad, eriti suur on olnud viimasel ajal terase hinnatõus.

Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kukk tõdes, et pessimistide arvates võib juhtuda, et keegi ei soovigi sellisel ajal silda ehitada, sest hinnapakkumist teha on tõeline kunst. Kuke arvates pakkujad siiski tulemata ei jää.

"Sellise mahuga sildu nagu Pärnu oma tuleb, ehitatakse harva. Näiteks Balti riikides viimane sild Kaunases 2015. aastal. Ehitusfirmadel on ju olemas vastavad tehnoloogiad ja ega neid jõude seisma ei jäeta," rääkis Kukk.

"Sillaehitusajaks meil on poolteist aastat, nii et see on pikaajaline töö ja sellesse perioodi jääb ka stabiliseerumine, see jälle on julgust andev ja tasakaalustav faktor. Pealegi, lisaks hanketeavitusele me saatsime veel Balti riikide, Poola, Taani ja Soome ehitusliitudele teavitused, et selline hange üleval on. Ma arvan, et sellisest ringkonnast pakkumisi tuleb ja see saab olema kaunis konkurentsitihe. Aga tõde selgub 9. septembril, mil hanked avatakse," lisas ta.