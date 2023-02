Pärnu uue silla ehitushange õnnestus

Linn teatas juba hanget välja kuulutades, et üle 48 miljoni euro silla eest ei maksa. Pakkumusi hinnatakse kompleksselt ehk 80 protsenti tulemusest määrab hind ja 20 protsenti ehitusaeg.

Hanke võitja kuulutatakse välja pärast pakkumuste hindamist.

"Kõige soodsam hinnapakkumus on 27 miljonit eurot, see on koos käibemaksuga hind. Kõige kallim on 62 miljonit ehk üle kahe korra on erinevus. Ka sillaehituse aegades on vahed päris korralikud – 22 kuust 39 kuuni. Pärast pakkumuste lahtitegemist järgneb kontrollprotseduuride rida. Pakkumustega tutvudes peame meie kui hankija saama kindluse, kas tegemist ei ole mitte alapakkumusega ja see eelkõige on hankija ehk Pärnu linna huvi seda kindlust saada," rääkis Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.