Pärnu linn otsib taas kolmanda silla ehitajat

Seekord on linn tõstnud eeldatavat maksumust kümne miljoni euro võrra 33 miljoni euroni ja teinud tingimusi leebemaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmine hange nurjus, sest hankel osales kaks pakkujat ning soodsaim pakkumine oli 51 miljonit eurot.

Kui kõik läheb linnavalitsuse plaanide kohaselt, peaks uus Raba-Lai tänava sild valmima 2024. aasta sügisel.

"Pärnu linnal on võimalus pakkuda ehitajatele ettemaksu kuni neli miljonit eurot. See on eelkõige vajalik terase hinna kõikumiste tasandamiseks ja terase ostude ajatamiseks," ütles abilinnapea Meelis Kukk.

"Tehtud muudatused elavdavad huvi hanke vastu, võimaldavad selgemat pilti alltöövõtjatega, me saame enda võimalustele lähedase hinna," lisas ta.

Hanke avamise tähtaeg on 25. veebruar kell 13.