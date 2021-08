Ööpäeva jooksul andis positiivse koroonaproovi 258 inimest, kolm haiget suri

Uutest nakatunutest 181 inimest ehk 70,2 protsenti olid vaktsineerimata. 24 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 53 (20,5 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad kokku 95 protsenti kõikidest testitutest, teatas terviseamet.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on vaktsineeritud inimeste haigussümptomid üldjuhul kerged ja haiglaravi nad ei vaja. "Praegu on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil viis vaktsineeritud inimest. Enamik neist on vanemaealised," sõnas ta.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 173,37.

Ööpäeva jooksul avati kaheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 46 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 31 inimest (67,4 protsenti).

Haiglaravil viibivatest patsientidest kuus inimest ehk 13,1 protsenti on lõpetatud vaktsineerimisega (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu viis inimest).

Ööpäeva jooksul suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest – 81-aastane naine, 74-aastane naine ja 70-aastane mees. Kaks neist olid vaktsineerimata, üks inimene oli saanud ühe doosi. Kokku on Eestis surnud 1276 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 102 inimesel. 64 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 41, Pärnumaale 24, Põlvamaale 12, Viljandimaale 11 ja Lääne-Virumaale kaheks uut positiivset testitulemust. Ida-Viru-, Lääne- ja Raplamaale lisandus seitse, Jõgeva-, Saare- ja Võrumaale kuus, Valgamaale neli ja Järvamaale kolm uut nakatunut. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi uut haigusjuhtu. 14 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Neljapäeva hommiku seisuga on Eestis vaktsineerimisi tehtud kokku 653 956 inimesele. 81 657 inimese vaktsineerimine on pooleli, 572 299 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 6099 doosi, kokku on manustatud 1 154 914 vaktsiinidoosi.