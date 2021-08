Times: Moskva kardab Talibani vähem kui teisi islamiorganisatsioone

Ajalehe The Times hinnangul leiab Moskva, et Taliban kujutab Venemaale väiksemat ohtu kui teised islamirühmitused, näiteks ISIS-s.

Venemaa kardab, et islamistlik äärmuslus võib levida Kesk-Aasiasse. Samuti muretseb Moskva, et Põhja-Kaukaasias võib kasvada islamistide mõjuvõim. Suured Kesk-Aasia kogukonnad asuvad ka Venemaa suurtes linnades, teatas The Times.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov leiab, et sõjategevus Afganistanis võib regioonis tugevdada ka ISIS-e mõjuvõimu.

Moskva teatel saabuvad islamistid Afganistani Liibüast ja Süüriast. President Vladimir Putini Afganistani erisaadiku Zamir Kabulovi sõnul võib Talibani võim teised islamistlikud rühmitused likvideerida.

"Mitmed islamistide organisatsioonid keskenduvad Kesk-Aasiale. Talibani võitlejad on nende vaenlased. Talibani võitlejad hävitavad neid," ütles Kabulov.

Mitmed analüütikud leiavad, et Moskva tahab tugevdada oma võimu Kesk-Aasias. Kreml tahab regioonis kärpida Hiina ja lääneriikide mõjuvõimu. Kesk-Aasias osaleb õppustel üle tuhande Venemaa sõduri.

Sajandi alguses toimusid Venemaa linnades mitmed terrorirünnakud.

Kreml kasutab nüüd Põhja-Kaukaasias karme piirkondlikke asevalitsejaid. Radikaalne islam piirkonnas praktiliselt puudub.