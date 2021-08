Taliban tappis Afganistani pressikeskuse juhi

"Kahjuks sooritasid metsikud terroristid järjekordse alatu teo ja tapsid patriootliku afgaani," ütles siseministeeriumi pressiesindaja Mirwais Stanikzai.

Dawa Khan Menapal oli aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja. Tal oli Twitteris üle 142 000 jälgija. Twitteris jagas ta regulaarselt Afganistani valitsuse seisukohti.

Taliban ründas teisipäeval Kabulis Afganistani kaitseministri kohusetäitja Bismillah Mohammadi elukohta. Rünnakus sai surma kaheksa inimest ja üle 20 sai vigastada.

Mohammad ei olnud rünnaku ajal ise kodus. Tema perekond evakueeriti, neli ründajat tapeti, teatas BBC.

Afganistani presidendi Ashraf Ghani sõnul ründab Taliban valitsusvägesid ägedamalt kui varem.

"Tänane Taliban ei ole enam see Taliban, kes nad 24 aastat tagasi olid. Taliban on meid rünnanud aina ägedamalt ja on oma loomult verejanulisem. Taliban ei ole katkestanud sidemeid kodu- ja rahvusvaheliste terroristidega, nende koostöö on tugevnenud ja vägivald intensiivistunud," ütles Ghani.