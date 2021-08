Uusasumites on kobarpostkastid üha sagedasem nähtus

Kui hajaasustusega maapiirkondades on bussipeatuse või poe juurde üles seatud postkastide kogum ammune nähtus, siis üha sagedamini kohtab kobarpostkaste ka uusasumites, mis tähendab, et postiljon enam maja juurde hommikul värskeid lehti ei kanna.

Eesti Post ei vii hajaasustusega maapiirkondades juba ammu ajalehti taluväravasse kohale, vaid elanikud peavad oma postile külakeskusesse või teeotsa järele minema, kuhu piirkonna elanike postkastid kokku, nn grupi- või kobarpostkastideks on koondatud.

Linnades ja tiheasumites on inimesed harjunud, et postkast asub kas maja koridoris, välisseinal või aia küljes, ent viimastel aastatel on ka see komme muutumas - Eesti Post on asunud ka uusasumitesse üha sagedamini teeotstesse kobarpostkaste paigaldama, mis tähendab, et värskele ajalehele ei saa enam hommikumantlis välisuksele järele minna, vaid selleks tuleb jalutada mitmesaja meetri kaugusele, kus paljude elanike postkastid koos on.

Eesti Post lähtub elanikega postkastide asukoha kokkuleppimisel postiseadusest, mille kohaselt paigaldatakse postkast linnas, alevis ja alevikus eramu või ridaelamu esist piirava aia külge või kortermaja esimese korruse eesruumi. Kui eramul või ridaelamul puudub aed, paigutatakse postkast tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta.

Omniva väidab, et uusasumitesse kobarpostkastide paigaldamisel nende surve puudub, vaid seda tehakse elanike endi soovil.

"Viimase pooleteise aasta jooksul on grupipostkaste paigaldatud inimeste soovil nii postkastitalgute korras - postkaste jagatakse soovijatele tasuta - kui ka talguväliselt, elanike endi kuludega. Postkast kuulub elanikule ning paigaldamise eest hoolitseb üldjuhul ka elanik ise, postkasti asukohale seab nõuded postiseadus," selgitas Omniva jaotusvõrgu juht Reet Pajus.

"Uusasumite puhul on grupipostkastid inimeste endi soov. Inimesed hindavad üha rohkem privaatsust ja ka keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning seetõttu on linnalähedastes piirkondades ja linnasisestes eramajade piirkondades grupikastide populaarsus üha enam kasvanud. Samuti on paljud uusarendused piiratud ligipääsuga ja grupipostkasti puhul pole vaja tagada mitteelanikele ligipääsu maja juurde," ütles Pajus. "Lisaboonusena on kiirendavad grupipostkastid ka postikannet ning seeläbi jõuavad lehed ja post järgmiste saajateni varem."

Ta kinnitab, et kes ikka tsentraalset lahendust ei soovi, võib sellest loobuda.

"Juhul, kui mõni klient soovib grupipostkastist loobuda ja postkasti siiski oma maja juurde saada, siis linnades ja alevites on tal selleks võimalus olemas," ütles ta. "Uue postkasti paigaldamine või asukoha muutmine lepitakse kokku Eesti Posti ja kliendi vahel. Postkasti asukoha muutmise soovist saab teatada veebivormi kaudu. Asukoha ettepanek vaadatakse Eesti Posti poolt üle ja võetakse kliendiga ühendust, et leppida kokku mõistlik asukoht mõlema osapoole vaates."

Seda, kas grupipostkastide levik on pannud inimesi perioodikatellimustest loobuma, sest koerailmaga võib olla tülikas hommikune jalutuskäik postkastide juurde lehe järele ette võtta, ei oska Omniva öelda.

"Kuna postkastide ühte kohta koondamine on üldiselt omaniku enda soov, siis ei tohiks see lehetellimusi mõjutada. Üldiselt asuvad postkastikogumid sellistes asukohtades, kust inimesed teiste toimetuste kõrvalt igapäevaselt niikuinii mööduvad, mistõttu on postkasti külastamine jätkuvalt mugav," ütles Pajus.

Kui palju selliseid uusasumeid on, kuhu kobarpostkastid on rajatud, ei osanud Eesti Post öelda.

Külades ja maapiirkonnas aga postkasti talu juurde ei saa, sest see peab olema "mõistlikus kauguses" ja aasta läbi autoga ligipääsetav.

"Üldjuhul tähendab see maja juurde mineva tee otsa, külakeskust," selgitas Pajus.

ERR kirjutas eelmisel nädalal, kuidas üha enam koguvad eramajade piirkondades populaarsust nn nutipostkastid, kuhu lisaks kullertellimustele saab ka ajalehti tellida. Kui piirkonnas on muidu kasutusel grupipostkastid, saab elanik soovi korral nutipostkasti tiheasumis ikka oma kodumaja juurde tellida.

"Linnas, alevis ja alevikus ootame, et klient paigaldaks nutipostkasti värava külge või välisukse lähedusse ning maapiirkonnas kokkulepitud kohta ja mõistlikusse kaugusesse, kuhu autoga aastaringselt ligi pääseb," ütles Pajus.