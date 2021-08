USA senat lõpetas vastuolulise rassiteooria õpetamise rahastamise

USA senat otsustas kolmapäeval, et riigikoolides tuleb lõpetada valitsuse raha kasutamine kriitilise rassiteooria (CRT) õpetamiseks. CRT on vastuoluline teooria, mille kohaselt rassism pole lihtsalt isiklik eelarvamus, vaid süsteemne sotsiaalne nähtus, mis on seotud institutsioonide ja valitsuse poliitikaga.

"Stop CRT" eelnõud toetasid kõik vabariiklasest senaatorid. Eelnõud toetas ka Lääne-Virginia osariigi demokraadist senaator Joe Manchin, teatas The Times.

Arkansase osariigi vabariiklasest senaator Tom Cotton esitas eelnõu kriitilise rassiteooria õpetamine lõpetamniseks juunis. Cotton leidis, et maksumaksja raha ei tohiks kasutada "arvamuse muutmise" õpetamiseks.

"Nad tahavad meie lastele õpetada, et ameeriklased pole head, vaid meie riik on rassistlik. See õpetus on vale," ütles Cotton enne hääletust.

"Meie tulevik sõltub järgmisest põlvkonnast, kes armastavad Ameerikat," lisas Cotton.

CRT-st inspireerituid materjale ostsid maksumaksja raha eest mitmed USA koolid.

Teooria õpetamist koolides kritiseeris ka USA endine president Donald Trump. Trump nimetas seda psühholoogiliseks kuritarvitamiseks.

Teooria toetajad väidavad, et see võib riigis kõrvaldada süsteemse rassismi, teatas The New York Post.