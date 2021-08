Narvas liitus Keskerakonnaga üheksa inimest

Keskerakonna Narva piirkonna juht ja Narva linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat ütles, et Keskerakonnaga liituvad inimesed on rikkaliku juhtimiskogemusega ja nad soovivad kaasa rääkida linnaelu puudutavates küsimustes, mis vajavad lahendamist.

"Keskerakonna Narva piirkonnaga on sel aastal liitunud hulgaliselt teotahtelisi inimesi, kes teavad, et Keskerakond teeb lubadused teoks. On selge, et kui kohaliku võimu ja riigivõimu vahel on hea koostöö, siis on sellest linnale rohkem kasu kui valimisliitudest, millel puuduvad otsekontaktid erakondadega. Juba praegu saame öelda, et Narva uue haigla ehitamine, Narva Aleksandri kiriku renoveerimine ja jalgpallihalli ehitus on Keskerakonna prioriteetideks järgmises riigieelarves," rääkis Stolfat.

Narva linnavolikogu liige ja kauaaegne linnapea Vladimir Mižui tõstis esile Keskerakonna toetust pensionäridele. "Keskerakonna valitsuses olemise ajal on keskmine vanaduspension kerkinud keskmiselt 160 euro võrra, see on väga suur abi. Olen pensionärina kindel, et Keskerakonna valitsemise ajal tõuseb vanaduspension erakorraliselt veelgi. Seda kurssi tuleb hoida, sest inimesed, kellel on seljataga pikk tööstaaž, on ära teeninud väärika vanaduspõlve," rääkis ta.

Narva linnavolikogu liige ja lasteaia Cipollino juhataja Svetlana Lešihhina lisas, et Keskerakond on väga palju teinud ära haridusvaldkonnas, eriti laste heaks. "Kolmandiku võrra on tõstetud õpetajate palka ning õpetajate töötasu alammäär on kasvanud 350 euro võrra 1315 euroni, lisaks on lasteaiaõpetajate palk võrdsustatud kooliõpetajate töötasuga," ütles ta.

"Tunduvalt on tõusnud toetus paljulapselistele peredele. Keskerakond alustas täiendava lasterikaste perede toetuse maksmist - kui peres kasvab kolm kuni kuus last, siis on igakuine toetus perele 300 eurot. Kui on seitse või enam last, siis on täiendav toetus 400 eurot kuus. Samuti tõsteti märkimisväärselt puudega lapse toetust sõltuvalt puude raskusastmest. Keskerakonna roll on olnud selles valdkonnas väga tugev," lisas ta.

Narva linnavolikogu liige ja SA Narva Sadam juhataja Sergei Lvov rõhutas, et Ida-Virumaa on alati olnud tööstuspiirkond. "Siin on olnud esindatud kogu ohtlike tööstusharude spekter," lisas ta. "Ei ole üllatav, et nagu mujalgi Eestis, on meil suur hulk krooniliste haiguste ja puuetega inimesi. Kahjuks on puuetega inimeste vanus üha noorem. Tööpuudus ja muud stressirohked olukorrad süvendavad seda probleemi veelgi. Meil ei ole rehabilitatsioonikeskusi ja olen veendunud, et selline asutus, millel oleks rahvusvaheline staatus, tuleks lähiajal Narva linna rajada. Loodan väga, et sellest saab meie valitsuse üks prioriteete," rääkis Lvov.