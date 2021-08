Meedia: Afganistani endine president võttis kaasa 169 miljonit dollarit

Afganistani suursaadik Tadžikistanis ütles, et Ashraf Ghani lahkus Kabulist 169 miljoni USA dollariga, vahendas Kawoon Khamoosh.

Afghan ambassador in Tajikistan says Ashraf Ghani escaped with bags full of 169 million US dollars when Kabul was falling.

— Kawoon Khamoosh (@KawoonKhamoosh) August 18, 2021

Esmaspäeval teatas Venemaa saatkond Kabulis, et Ghani põgenes riigist nelja sõiduki ja helikopteriga. Kõik sõidukid olid sularaha täis.

"Neli autot olid raha täis, osa raha üritasid nad mahutada veel helikopterisse. Kõik ei mahtunud ja osa rahast jäi asfaldile vedelema," teatas saatkond.

Ghani jättis pühapäeval Kabuli presidendipalee Talibani võitlejatele.

"Verevalamise vältimiseks arvasin, et parem oleks lahkuda," ütles Ghani.