Trump: Afganistani kiire kokkuvarisemine oli USA ajaloo suurim alandus

"See on suurepärane asi, et me välja saame. Kuid keegi pole taganemisega halvemini hakkama saanud, kui Joe Biden. See on minu arvates suurim alandus meie riigi ajaloos," ütles Trump.

Trumpi sõnul teadis ta, et Afganistani sõdurid ei hakka võitlema.

"Fakt on see, et nad on maailma kõrgeima palgaga sõdurid. Me andsime neile võitlemiseks altkäemaksu. Kui me lahkusime, lõpetasid nad ka sõdimise," ütles Trump.

Trump kritiseeris ka Afganistani endist presidenti Ashraf Ghanit.

"Ma ei usaldanud Ghanit. Ma ütlesin seda avalikult ja selgelt. Ma leian, et ta on täielik petis. Piisab kui vaadata tema elustiili," ütles Trump.

Trumpi sõnul hoiatas ta pärast lepingu sõlmimist Talibani juhte.

"Ütlesin, et kui ameeriklaste või kellegi teisega juhtub midagi halba või kui sa tuled kunagi meie riiki, siis me lööme teid sellise jõuga, millega pole varem ükski riik pihta saanud," ütles Trump.

Trumpi hinnangul oli 2001. aastal Afganistani tungimine viga. USA oleks pidanud piirduma 11. septembri rünnakute kättemaksul õhurünnakutega.