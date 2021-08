ERR Leedu-Valgevene piiril: migrantide voog on peatunud

Leedu-Valgevene piiril on juba poolteist kuud abiks olnud Eesti piirivalvurid. Olukord eestlaste valvataval piirilõigul Druskininkai juures on selle aja jooksul rahunenud ja Valgevene saadetud põgenike voog pidurdunud.

ESTPOL5 teise vahetuse juht Janek Pinta näitas, kus eestlased koos Leedu ametivendadega patrullimas käivad. Piirile läheneda võib üksnes koos piirivalvuritega, niisama uitajaid ähvardab trahv. Druskininkai asub Leedu lõunaservas Poola piiri lähedal.

See piirilõik oli üks selline, kust suvel tuli palju põgenikke Valgevenest Leedu poolele. Praeguseks on sinna kerkinud tara ja ületusüritusi on üksikud nädalas.

"Kasu on sellest kindlasti palju, sest see okastraat on terav ja niisama mina siit küll läbi ei tahaks liikuda. Meie meeskonna liikmed migrantidega kokku puutunud ei ole piiril. Kui migrantide arv on langenud, siis salakaubandus kohe tõstab pead ja kaks päeva tagasi meie droonimeeskond sai suure töövõidu, nende kaasabil avastati siit jõest viis kilesse pakitud kasti salasigarettidega," rääkis ESTPOL5 meeskonna juht Janek Pinta.

Leedu piirivalve ei luba põgenikke enam üle piiri ja saadab nad varjupaika taotlema ametlikesse piiriületuspunktidesse.

"Me seletame neile, kuidas nad saavad tulla ja taotleda varjupaika seaduslikul teel. Ühtlasi on meil helisalvestised eri keeltes, mida me mängime autodest. Pärast selle info kuulamist lähevad nad ise tagasi," ütles Druskininkai kordoni ülem Andrius Beloruckinas.

Druskininkais on sellised olukorrad lahenenud siiani rahumeelselt. Rändevoo tipphetkedel tuli seal ööpäevaga üle piiri 150 põgenikku, viimasel nädalal on katsetajaid olnud üksikud.

Lisaks meie politsei- ja piirivalveameti kümneliikmelisele üksusele on Leedu piiril abiks ka Eesti kaitseväelased kolme droonimeeskonnaga.