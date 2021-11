Eesti valmistub ka Poolat ja Lätit piiri valvamisel abistama

"Kui algul ütles Poola, et tal ei ole midagi vaja peale poliitilise toetuse, siis esmaspäeval küsis Poola meilt siiski ka praktilist abi," rääkis Laanet.

Abi täpne sisu otsustatakse reede hommikul, ütles Laanet. Minister ei täpsustanud, kui palju inimesi või millist tehnikat ja millal Poolasse saadetakse."Saadame Poolasse inimesi, tehnikat ja kõike seda, mida on Euroopa Liidu välispiiri kaitsmiseks vaja," lisas ta.

Kaitseministri sõnul võib Eesti saata Poolasse ka reservväelasi, kuid seda rangelt vabatahtlikkuse alusel ning tasustades nende töö Poolas.

Siseminister Jaani ütles valitsuse pressikonverentsil, et lisaks juba alates 7. juulist Leedus tegevuses olnud politsei- ja piirivalveameti töötajatele on ka Läti küsinud Eestilt toetust.

"Lätlased palunud abi, et oleksime valmis saatma Lätti 30-liikmelise politseinike meeskonna 48 tunni jooksul. Oleme vastanud jaatavalt," rääkis Jaani.

Arvestades, et Eestil on Leedus juba pikemat aega koha peal 17 inimest ning kui neile lisandub veel 30, siis see on Eesti kohta juba väga märkimisväärne abi, rõhutas Jaani.

Valgevene režiim on korraldanud tuhandete Lähis-Ida, Aafrika ja Afganistani inimese riiki toomise, et suunata need üle oma läänepiiri Euroopa Liidu riikidesse. Valgevene naaberriigid Poola, Leedu ja Läti on aga keeldunud neid üle piiri lubamast, mistõttu migrandid püüavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu tungida.