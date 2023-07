ERR Leedu-Valgevene piiril: väljaehitatud taristu lihtsustab piirivalvurite tööd

Leedu on oma piirirajatised Valgevene piiril välja ehitanud ja püüab seal nüüd veelgi suurendada reageerimisvõimekust. Kuigi olukord piiril on võrreldes paari aasta taguse ajaga suhteliselt rahulik, ei tohi Leedu piirivalvejuhi sõnul valvsust kaotada, kuna see võib Valgevene režiimi otsusel kiiresti muutuda.

Dieveniškesi piirkond on pikk maasiil Leedut justkui Valgevene sees. Piir on seal igal pool lähedal ja see oli ka Valgevene režiimi tekitatud põgenikekriisi üks tulipunkte. Praegu on seal suhteliselt rahulik.

Piirivalvurite tööd seal kergendab pikalt välja ehitatud piirirajatised. Leedu-Valgevene tervelt 680 piirikilomeetrist 500 kilomeetril on kõrge tara nüüdseks välja ehitatud, seiretehnikaga on varustatud aga kogu piir.

"See, mida me tegime ja kuidas me tegime, osutus meie vaates väga tõhusaks probleemi lahenduseks. See, mida me nüüd veel püüame teha, on suurendada oma reageerimisvõimekust," rääkis Leedu piirivalvejuht Rustamas Liubajevas.

Eelmise nädala NATO tippkohtumise ajal oli tegemist ühe maailma tugevamalt turvatud piiriga. Sel ajal tehti vaid üksikud katsed üle piiri tungida.

"Aktuaalne kaamera" küsis piirivalvejuhilt, kuidas muudab ohuhinnanguid Wagneri sõdalate saabumine Valgevenesse.

"Me peame olukorda jälgima tihedas kontaktis oma partneritega ja olema valmis arenguks, kui Wagner grupp ilmub piirile, aga ma ei ülehindaks neid ohte," ütles Liubajevas.

Olukord piiril võib piirivalvejuhi sõnul kiiresti muutuda, olenevalt poliitilistest otsustest teisel pool piiri.