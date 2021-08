Isamaa otsustab Karise kandidatuuri toetamise kolmapäeval

"Me otsustasime, et me kujundame oma seisukoha kolmapäevaks ja samas ringkonnas, kes täna Karisega kohtus ehk fraktsiooni ja juhatuse laiendatud koosolekuga," ütles ERR-ile Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Sibula sõnul tuli kohtumisel välja, et Karisega on erakonnal nii kattuvaid kui erinevaid arusaamu.

"Oli küsimusi, milles meil on ühine arusaam ja üks oli see, et see Karis nägi, et eestlased peavad Eestis jääma enamusrahvuseks, et Eesti peab liikuma eestikeelse haridussüsteemi suunas. On ka neid küsimusi, kus meie arvamused ei kattu, näiteks see, mis puudutab kodakondsuspoliitikat, kus Karis märkis, et ühiskonnas on vaja arutelu topeltkodakondsuse andmise üle. Isamaa on siin järjepidevalt hoidnud positsiooni, et Eestis ei peaks olema topeltkodakondsus võimalik," nentis Sibul.

Sibul lisas, et eriarvamused ei tähenda, et Karis poleks nende jaoks sobiv kandidaat.

"Isamaa ei otsi praegu endale esimeest, vaid Eestile presidenti, keda oleks võimalik parlamendis valida. Ta ei pea olema kõikides seisukohtades Isamaale sobilik, aga on oluline, et me teaksime, millised need seisukohad on," lausus Sibul.

Keskerakond ja Reformierakond kinnitasid pühapäeval ühel ajal toetust presidendikandidaadina endisele riigikontrolörile, mitmekordsele rektorile ja praegusele Eesti Rahva Muuseumi direktorile Alar Karisele. Karise parlamendis presidendiks valimiseks on aga juurde vaja kas Isamaa või sotsiaaldemokraatide hääli.

Esmaspäeval Karisega kohtunud sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar ütles, et nad arutavad Alar Karise sobivust presidendikandidaadiks veel ka volikogus, piirkondlike juhtidega ja erakonna juhatusega ning annavad alles seejärel teada, kas nad toetavad Karise kandidatuuri.

Presidenti valitakse riigikogus 30. augustil.