Brüssel kavatseb peatada USA turistide reisimise EL-i

Euroopa Liidu ametnikud kaaluvad võimalust peatada USA turistide Euroopasse reisimine vastumeetmena USA soovimatusele Euroopa turiste riiki lasta. USA keskmine nakatumise määr on nüüd ka kõrgem kui Euroopa Liidus.

EL-i eesistujariik Sloveenia soovitas eelmisel nädalal eemaldada USA ja veel viis riiki nimekirjast, mille alusel lubatakse turistide reisimist Euroopa Liitu. Lõplik otsus tehakse esmaspäeval.

EL-i reisimisnimekiri ei ole liikmesriikidele siduv. Tegemist on soovitusega. Osa riike võib seetõttu siiski jätkata USA turistide võõrustamist.

Washington on seni säilitanud eurooplaste reisikeelu USA-sse. Seetõttu kasvab Euroopas surve, et USA nimekirjast eemaldada, teatas The Wall Street Journal.

"Me nõuame, et mõlemas suunas saabujatele kehtestaks võrdsed reeglid," ütles augusti alguses Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Sama väitis augusti alguses ka Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad aga turismihooajal riikide uksi lahti hoida. Turismist saadav tulu on koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslanguse tõttu üha olulisem, teatas The Wall Street Journal.

Lennud USA ja EL-i vahel kasvasid pärast seda, kui Euroopa riigid lõpetasid ameeriklastele juuli alguses reisipiirangud.