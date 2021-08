Taliban: kel on dokumendid korras, võivad õige pea ka riigist lahkuda

Viimane Ameerika Ühendriikide lend väljus Afganistanist esmaspäeva hilisõhtul ja sellega lahkus ka USA saadik ehk Washington lõpetas ka oma diplomaatilise kohaoleku Afganistanis.

Viimase Ameerika lennuki lahkumist saatis ilutulestik ja üle linna kaikuv relvade täristamine.

Taliban deklareerib, et sõda on läbi ja head ajad ootamas ning kõik, kellel on dokumendid korras ja viisad olemas, võivad õige pea, kui lennuväli on taas avatud, ka maalt lahkuda.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles, et Talibani võimuletuleku pärast ei pea keegi muretsema.

"Islami Emiraat on siin, et pakkuda turvalisust, kaitsta inimeste väärikust,

me töötame selle nimel päeval ja ööl. Jumal soovib, et õige pea kuulutatakse välja valitsus, valitsusasutused ja pangad taasavatakse, majandus saab hoo sisse, riik astub samme jõukuse suunas, eemale sõjast ja ebakindlusest. Inimesed naasevad oma tavapärasesse ellu," sõnas ta.

Kahe nädala jooksul evakueeriti Kabuli lennuväljalt USA juhtimisel enam kui 123 000 inimest, kuid veel tuhanded inimesed jäid maha.