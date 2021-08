Biden teeb teisipäeval pöördumise Afganistanist lahkumise kohta

Valge Maja andmetel räägib Biden ameeriklastele muu hulgas, miks ta ei muutnud oma otsust vägede väljaviimise tähtaja suhtes 31. augustiks.

Biden tänas esmaspäeval lühidalt USA vägesid evakueerimise lõpuleviimise eest.

"Viimase 17 päeva jooksul viisid meie väed läbi USA ajaloo suurima õhutranspordi, kui evakueerisid rohkem kui 120 000 USA kodanikku, meie liitlasriikide kodanikke ja USA liitlasi Afganistanis," ütles Biden.

Samas jäi sadu ameeriklasi Talibani kontrolli all olevasse Afganistani maha.

"Nüüd on meie 20-aastane sõjaline kohalolek Afganistanis lõppenud," jätkas president.

Biden kordas ühtlasi, et islamiliikumine Taliban on nõustunud lubama inimestel lahkuda ka edaspidi.

Presidendi sõnul on üks eesmärk taasavada Kabuli lennujaam, mis võimaldab inimestel riigist lahkuda ja toimetada Afganistanile humanitaarabi.

Bideni tegutsemist Afganistanis toetas alla 40 protsendi küsitletutest

Vähem kui 40 protsenti ameeriklastest kiitis heaks president Joe Bideni tegutsemise USA vägede äratoomisel Afganistanist, selgus esmaspäeval avaldatud Reuters/Ipsose arvamusküsitlusest.

Uuringi tehti 27.–30. augustini.

Vastanutest 51 protsenti polnud Bideni tegevusega rahul. Samas 38 protsenti kiitis selle heaks.

Taliban tähistas pärast USA vägede lahkumist võitu Afganistanis

Islamiliikumise Taliban võitlejad jälgisid esmaspäeva hilisõhtul USA viimastel lennukite lahkumist Kabuli lennuväljalt ja tulistasid siis kontrollpunktides ja tänavatel õhku tähistamaks võitu Afganistanis, edastasid meediakanalid.

"Viimased viis lennukit on lahkunud, see on läbi! Ma ei saa oma õnne sõnadega väljendada. Meie 20 aastat kestnud ohverdused töötasid," ütles Kabuli rahvusvahelisse lennujaama turvama paigutatud Talibani võitleja Hemad Sherzad.

"Ameerika sõdurid lahkusid Kabuli lennujaamast ja meie rahvas sai täieliku iseseisvuse," kinnitas teisipäeva varahommikul Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid.