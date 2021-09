Narvakad presidendivalimistest: "Tean, et oli Kaljurand. Ei, Kaljulaid. Karis? Esimest korda kuulen."

Kindlasti on Narvas palju inimesi, kes presidendivalimiste protsessi hoolega jälgisid ja kellele Alar Karise nimi midagi ütleb. Paraku Narva tänavatel neid eile õhtul suurt ei liikunud ja küsimusele, mida arvate Alar Karisest, kui Eesti presidendist, kehitati vaid õlgu.

"Ausalt öeldes sain sellest praegu teada. Tean, et oli Kaljurand? Ei, Kaljulaid. Ja nii kiiresti valiti ümber," ütleb üks narvakas.

"Oi, ma ei tunne teda. Esimest korda kuulen sellist nime. Annaks jumal, et tast hea president saaks, et rahval oleks hea elada," leiab teine narvakas.

"Pole temast varem midagi kuulnud, aga vaatame, mis saab. Kui ta hakkab Ida-Virumaad samamoodi arendama ja maakonnale tähelepanu pöörama, kui eelmine, siis on tore. Karise lugu alles kirjutatakse, seepärast ootame," arvab kolmas.

Narva ajakirjaniku, ajalehe Gorod peatoimetaja Roman Vikulovi hinnangul pole sugugi üllatav, et Alar Karisest ja presidendivalimistest Narvas nii vähe teatakse. Igavad valimised, millest tavaelanikud on kõrvale jäetud, leiab ta.

"Oleme vaid vaatlejad, mitte enamat. Milleks peaksimegi süvenema. Teatage meile, keda valisite, küll me siis vaatame, kes see inimene on ja jälgime tema tegemisi. Eesti elanikke eriti ei huvitagi, kes konkreetselt saab presidendiks, peaasi et mingit paadialust ei valitaks, ning et ta oleks enam-vähem soliidse väljanägemisega mees või naine."

Samas, kui Kersti Kaljulaid sai presidendiks, ei teatud ka temast Narvas suurt midagi. Kaljulaid sai narvakate seas tuntuks tänu tihedatele külaskäikudele, kultuurpealinna projekti toetusele ja loomulikult Venemaa visiidile. President, kes Putiniga näost näkku suhtles, äratas narvakates lugupidamist.