Kõlvart: kui leiame linnahalli jaoks partneri, saab suurhaigla rohkem raha

Eesti kiire majanduskasv tähendab kõige positiivse kõrval ka seda, et Euroopa Liidu taasterahastust saadav raha jääb tõenäoliselt märksa väiksemaks, kui veel mõni aeg tagasi loodeti ja arvestati. See seab kahtluse alla ka Tallinna haigla ehitamise.

Kõlvart kinnitas kolmapäeval, et vaatamata sellele on suurhaigla ehitamine osa linna pikaajalisest plaanist.

"See projekt tuleb lõpuni viia. /.../ Vaatamata sellele, et riigi poolt on antud signaal, et nad ei kavatse täiendavalt projektis osaleda, eelkõige finantsiliselt, ja me peame lähtuma, mida otsustab Euroopa Komisjon, otsustasime, et läheme, projektiga lõpuni," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul selgub septembri keskel haigla projekteerimishanke tulemused ning seejärel alustatakse projekteerimisega. Aega pole palju, sest Euroopa rahaga tulevad koos ka ajalised piirangud, suurhaigla projekt peab olema tehtud 2027. aastaks, maja peab püsti olema aasta varem, ütles Kõlvart.

Kui Euroopast tuleb haigla jaoks vähem raha, kui loodetud ning riik jääb endiselt seisukohale, et Tallinn peab puudujääva raha ise lisama, tuleb leida investeeringuid, mida saaks optimeerida, ning üks sellistest on linnahall, rääkis Kõlvart.

Linnahall on ka pärast Tallinki loobumist linna jaoks tähtis ning uue partneri otsimine käib.

"Meil on linna eelarvestrateegia ette nähtud raha ja oleme valmis projektiga edasi liikuma. Pragu käib partneri otsimine, et võimalusel optimeerida projekti realiseerimist. Kuivõrd on selgunud, et Tallinna haigla ehitamiseks läheb rohkem vahendeid, vaatame võimalusi, kuidas saaks kulusid optimeerida. Kui ka partnerit ei leia, läheme ise edasi, toetus on ette nähtud riigieelarvest, mis tehti eelmise valitsuse poolt, ja läheme edasi iseseisvalt. Loodame, ja näha on, et huvi on olemas, et leiame partneri, kulusid annab optimeerida ja on rohkem ressurssi Tallinna haigla ehitamiseks," rääkis Kõlvart.

Kolmas suurem projekt, filmilinnak Kopli poolsaarel, võib samuti lähiajal saada reaalsuseks, kui riigikogu kultuurikomisjon teatas, et soovib selle lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja.

Kõlvart nimetas seda väga positiivseks otsuseks. "Olen kindel, et see on Tallinna jaoks väga tähtis objekt. See on projekt, mis annab nii linnale kui ka riigile täiendava ressursi," lausus ta.