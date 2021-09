Taliban ajas naiste meeleavalduse pisargaasiga laiali

Naiste protestirongkäik liikus üle silla presidendipalee poole, kui Talibani võitlejad nad peatasid.

Talibani hinnangul meelavaldus peatati, sest see oli "käest ära läinud".

Viimastel päevadel on naised oma õiguste eest meelt avaldanud peale Kabuli ka Heratis.

Taliban on moodustamas riigis uut valitsust ja seni pole kindel, millist rolli naistele ühiskonnas lubab liikumine, mis propageerib islami äärmuslikku tõlgendust.

Meeleavaldajad on nõudnud naiste õigust töötada ja osaleda riigi valitsemises. Paljud kardavad, et naiste staatus langeb samale tasemele kui ajavahemikul 1996–2001, mil Talibani võimu all olnud naised praktiliselt kogu avalikust elust välja heideti.

Talibani esialgsete avalduste kohaselt võivad naised osaleda riigi tulevases haldamises, kuid ei saa ministrikohti täita. Taliban pole veel teatanud riigi uue valitsuse koosseisu, kuid seda on oodata lähipäevil.