Taliban karistas naiste meeleavaldusi kajastanud ajakirjanikke

Islamistid peksid mitmeid Afganistani ajakirjanikke, kes proteste kajastasid. Samuti pidid välisajakirjanikud islamistide survel kustutama protestidega seotud videod ja fotod, vahendas The Wall Street Journal.

Kolmapäeval teatas Talibani valitsuse siseminister Sirajuddin Haqqani, et protestid on ebaseaduslikud. Protestid vajavad alati võimude heakskiitu. USA hinnangul on Haqqani terrorist, pearaha tema tabamise eest on viis miljonit dollarit. Haqqanil on väidetavalt sidemed ka al -Qaedaga.

Talibani administratsioon koosneb ainult meestest. Kõik on islamiorganisatsiooni veteranid. Valitsus lubas kehtestada ka range islamiseadusi järgiva režiim. Afganistani suurlinnade elanikud nautisid varem aga rohkem sotsiaalseid vabadusi.

"Nende valitsus ei loe meid selle riigi kodanikeks, kuigi me oleme pool elanikkonnast. Meid ei huvita, kas nad peksavad või tulistavad meid. Me tahame oma õigusi kaitsta. Jätkame oma proteste isegi siis, kui meid tapetakse," ütles kolmapäeval Kabulis meeleavaldusel osalenud kohalik naine.

Talibani võitlejad sõimasid naisi aga USA agentideks ja väitsid, et nad pole tõelised moslemid.

Taliban taotleb siiski rahvusvahelist tunnustust. Nad tahavad säilitada kontrolli Kabuli tänavate üle, kuid vältida rahvusvahelist hukkamõistu. Talibanil puuduvad aga professionaalsed politseijõud, teatas The Wall Street Journal.

"Korra säilitamiseks paigutatakse peagi Kabuli vormiriietustes julgeolekujõud ja vormivabad võitlejad saadetakse pealinnast minema," ütles islamiorganisatsiooni pressiesindaja Enamullah Samangani.

"Ajakirjanikke ründasid nii vormiriietuses kui vormita Talibani võitlejad. Mitu minu kolleegi vahistati," ütles kohaliku ajalehe Etilaatroz väljaandja Zaki Daryabi

Talibani meediajuht Zabihullah Mujahid väitis aga, et islamiorganisatsioon toetab ajakirjandusvabadust ja sõltumatut meediat.

Hiina kompartei tervitas kolmapäeval uut Talibani valitsust. "Valitsuse moodustamine lõpetas enam kui kolm nädalat kestnud anarhia. See on vajalik samm korra taastamiseks ja riigi ülesehitamiseks," ütles kolmapäeval Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

Hiina säilitas Afganistanis oma saatkonna pärast Kabuli langemist. Talibani režiimi Peking siiski tunnustanud veel pole.