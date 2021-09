ÜRO: Taliban lubas tagada humanitaarabitöötajate julgeoleku

Taliban lubas pühapäeval kohtumisel ÜRO humanitaarküsimuste juhiga, et garanteerib humanitaartöötajate julgeoleku ja abi ligipääsu afgaanidele.

ÜRO humanitaarküsimuste juht Martin Griffiths oli pühapäeval Afganistani pealinnas Kabulis, kus kohtub mitme päeva jooksul Talibani liidritega. Afganistanis kardetakse humanitaarkatastroofi puhkemist.

"Võimud lubasid, et humanitaarpersonali turvalisus ja julgeolek tagatakse, samuti garanteeritakse humanitaarabi ligipääs inimestele, kellele seda vaja on ning et humanitaartöötajatele, nii meestele kui naistele, garanteeritakse liikumisvabadus," ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric.

Humanitaarabi kogukond kavatseb anda abi "erapooletult ja sõltumatult", kordas Griffiths. Ta kutsus ka kõiki osapooli tagama naiste õigusi, nii humanitaartöötajate kui tsiviilelanike omi.

Afganistani naiste õigusi piirati karmilt Talibani võimuloleku ajal 1996.-2001. aastal.

ÜRO teatel on Afganistanis puhkenud humanitaarkriis, mis puudutab 18 miljonit inimest ehk poolt elanikkonnast.

Isegi enne Talibani pealetungi, millega kukutati Lääne toetusega keskvalitsus 15. augustil, sõltus Afganistan humanitaarabist. Riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) moodustas välisrahastus 40 protsenti.

Humanitaarabimissioonide tulevik Talibani ajal on põhjustanud muret ÜRO-s ja abiorganisatsioonides, hoolimata Talibani lubadustest, et nad kehtestavad leebema korra kui eelmisel korral.

Mitmed abiorganisatsioonid on varem öelnud uudisteagentuurile AFP, et nad on kas saanud Talibanilt julgeolekugarantiid või peavad nende üle kõnelusi.

ÜRO teatas sel nädalal, et humanitaarabilennud on jätkunud mitmesse Afganistani provintsi.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ärgitas raportis Julgeolekunõukogule sel nädalavahetusel Talibani ja teisi osapooli rakendama vaoshoitust, et kaitsta elusid ja tagada, et humanitaarvajadusi oleks võimalik täita. ÜRO poliitilise missiooni mandaat Afganistanis saab läbi 17. septembril.