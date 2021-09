Tallinna 79-liikmelisse volikokku pürgib 1183 kandidaati

"Kandidaatide dokumendid on olnud hästi koostatud ning valimiskomisjon on teinud head tööd, et saaksime vajalikud otsused teha. Tänan kõiki erakondi, valimisliite ja kandidaate ning valimiskomisjoni liikmeid," ütles Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello.

Valimiskomisjon jättis rahuldamata seitsme kandidaadi avalduse. Neist kuue kandidaadi elukoht ei olnud 1. augusti seisuga registreeritud Tallinna linna ja ühel kandidaadil oli täitmata kodakondsuse nõue.

Igale linnavolikogusse pürgivale kandidaadile andis valimiskomisjon registreerimisnumbri, mille järjekord selgitati välja liisu heitmisega.

"Oma eelistatud kandidaadi registreerimisnumbri saab valija märkida valimissedelile, et valimistel selle kandidaadi poolt hääl anda," selgitas valimiskomisjoni esimees Priit Lello.

Kandidaatidele antavad registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele esmalt erakondade ja valimisliitude nimekirjade kaupa, üksikkandidaadid saavad numbrid pärast erakondade ja valimisliitude nimekirjadesse kuuluvaid kandidaate.

Liisuheitmise tulemusel kujunes kandidaatidele registreerimisnumbrite andmise järjekord nimekirjade kaupa selliseks: Isamaa Erakond, Erakond Eestimaa Rohelised, Vaba Eesti valimisliit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Keskerakond, Erakond Eesti 200, valimisliit Narodnyi Sojuz, Eesti Reformierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Tulevikuerakond, kellele järgnevad liisu järgi reastatud üksikkandidaadid.