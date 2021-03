Uue Tallinna Kaubamaja ehituse algus venib linna ja arendaja vaidluse tõttu

Tallinna Kaubamaja AS soovib, et kõrvalasuvalt Kaubamaja tänavalt saaks pöörata poealusesse parklasse. Tallinna linn sellega esialgu ei nõustu ning vaidlus pidurdab kogu plaanitavat arendust.

Vana Tallinna Kaubamaja lammutatakse ja asemele ehitatakse uus, ent uue hoone ehitustööde algusaeg on lahtine. Kuigi ehituslikult oleks võimalik kvartali hoonestamisega alustada lähiaastatel, ei saa seda teha enne, kui linn on väljastanud projekteerimisloa.

Tallinna Kaubamaja kinnisvaraettevõtte juht Peeter Kütt rääkis, et linn ei ole oma kokkulepetest kinni pidanud.

"Meil oli arhitektuurivõistlust läbi viies linnaga kokku lepitud juurdepääsu lahenduses, aga linnast tulenevatel põhjustel vajas see muutmist ja uue lahenduse osas ei ole praeguseks kokkulepet tekkinud. Me oleme pakkunud linnale välja kompromisslahendusi, mis on teostatavad, aga need ei ole praeguseks heakskiitu saanud."

Vaidlus käib kaubamaja soovi osas saada Kaubamaja tänavalt kinnistule juurdepääs, sest niimoodi jääks kaubamajale rohkem kauplemispinda.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et ettevõtjad veeretavad ehitusega kaasnevaid probleeme linna kaela.

"Ma arvan, et ühelgi ettevõtjal ei saa olla ootust, et me tegeleme eeskätt tema probleemidega, mitte rahulikus tempos ei jõua enda sees selguseni, mis on meie plaanid linnakeskkonnaga. Seetõttu me olemegi kaubamajale öelnud, et nad võivad homme kätte saada oma projekteerimistingimused ja hakata ehitama, aga nii nagu iga teinegi ettevõtja, kõik juurdepääsud ja kõik ehitusega kaasnevad probleemid peaks ettevõtja lahendama enda kinnistul. Kuni see vastus kaubamajale ei sobi, ei ole meil võimalik edasi minna," selgitas Novikov.

Abilinnapea lisas, et kaubamaja tingimustele vastuse andmine võib jääda venima.

"Linn on öelnud kaubamajale, et kui te tahate linnalt saada vastust, siis see ei saabu lähima aasta-pooleteist jooksul, kusjuures me ei oska tänagi öelda, kas see vastus on positiivne või negatiivne."

Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus rääkis, et protsess on olnud päris pikk ja aeganõudev.

"Päris mitmeid selliseid olulisi liiklust korraldavaid protsesse on linnas olnud laua peal, millest tänaseks mitmed on ka ära langenud. See on ilmselt olnud üks põhjus, mis on seda protsessi linna poolt venitanud, sest ilmselt ei ole tahetud otsuseid langetada, mis võiksid erinevaid lahendusi pidurdada. Aga tänaseks võib öelda, et seda ajakulu on liiga palju läinud," ütles Laugus.