Ratas: riigieelarve koostamiseks on liiga vähe aega

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on kuus aastat riigieelarvet kokku pannud ja leiab, et selle koostamiseks on vaja rohkem aega kui praegused mõned nädalad.

Suvine majandusprognoos võiks valitsuseni jõuda varem, ütles Ratas ERR-ile antud usutluses.

"Ma arvan, et juba kaks nädalat annaks päris palju tööle juurde, kui saaks alustada augusti keskpaigast," ütles Ratas. "Põhimõtteliselt jääb koalitsioonil aega eelarvet arutada heal juhul 14–16 päeva ja pärast seda peavad hakkama rahandusministeeriumi ametnikud eelarvet kokku panema."

Samuti ei hinnanud Ratas õigeks, et valitsuse tasandil pühendutakse riigieelarve strateegiale kaks korda aastas.

"Ma arvan, et riigikogu võiks arutada, kas on võimalus eelarve ja eelarvestrateegia teha ühel ajal ehk sügisel," pakkus ta välja veel ühe lahenduse.

Talv tuleb keeruline

Ratas nõustus, et Eestit tabab oluliselt suurem inflatsioon kui praegu ning seda põhjustavad rahatrükk, kaupade kallinemine ning tarneahelate raskused: "Jah, ma arvan, et talv tuleb kindlasti keeruline."

"Väga paljud tarneahelad viibivad ja me võime rääkida kindlasti väga kiiresti kasvavast hinnatõusust. Minu meelest peab avalik sektor astuma selle vastu samme."

Lahendusena tõi Ratas välja valitsuse plaani loobuda aktsiisitõusust. Lisaks veel toimetulekutoetuse üksi elavatele pensionäridele, mis tõuseb järgmisel aastal 200 euroni.

2022. aastal ootab ees viieprotsendiline palgatõus Ratase sõnul eesliinitöötajaid: õpetajaid, päästeametnikke, sotsiaal- ja kultuuritöötajaid.

"Tõstame eesliinitöötajate palku kriitilistes valdkondades ja ametites, kus on pikemat aega mahajäämust: tervishoid, sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus, kultuur, haridus, infotehnoloogia, lennundus, veterinaaria, statistikaamet, keskkonnaamet ning põllumajandus- ja toiduamet. Palgad tõusevad erinevalt, nt eesliini politseiametniku miinimumpalk tõuseb pea viis protsenti ja päästja miinimumpalk pea 12 protsenti," ütles Ratas.

Vaktsineerimisega seotud hirme tuleb maandada

Vaktsineerimisest rääkides sõnas Ratas, et vaktsineerimata inimesi ei tohiks sildistada vaktsineerimisvastasteks, sest puudub teadmine, miks nad seda teha ei saa.

"Me ei tea, mis need põhjused on ja me ei peagi inimeste ravilugusid teadma," ütles ta. "Kui arstid ütlevad, et ma ei soovita sinul vaktsineerida, siis neid tuleb mõista."

"Väga palju on inimesi, kellel on põhjendatud hirm. Ma arvan, et neid hirme peab ühiskonnas maha võtma nii palju kui võimalik ja kindlasti on siin väga suur roll ka poliitikutel."

Ratas lisas, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik tegi augustis valitsusele ettepaneku, et vaktsineeritud ei peaks kandma maski, mis omakorda motiveeriks inimesi minema vaktsineerima.

Ratas tõi ka välja, et koolidele, kus vaktsineeritud on üle 90 protsendi töötajatest, peaks sellega kaasnevaid kulusid katma. Samuti leidis Ratas, et on kaalumise koht, kas riik võiks ajutiselt loobuda erisoodustusmaksu küsimisest eraettevõtjatelt, kelle töötajatest suur hulk on vaktsineeritud.