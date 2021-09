Isamaa ja sotsid soovivad kalli elektri tõttu kaotada taastuvenergiatasu

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid on algatanud eelnõud, millega soovivad kõrge elektrihinna tõttu vabastada tarbijad tuleval aastal taastuvenergia tasu maksmisest, sellist mõtet on toetanud ka keskkonnaminister. Tasu moodustab elektriarvel kajastuvast hinnast ligi kümnendiku ja selle kompenseerimine läheks riigile maksma hinnanguliselt 100 miljonit eurot.

Ka Keskerakonda kuuluv keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles erakonna häälekandjas, et riik võiks kompenseerida CO2 kvoodimüügist ülelaekunud tulu, et kompenseerida hinnatõusu keskmise ja väikse sissetulekuga leibkondadele. "Me võiksime kompenseerida nendele inimestele täies mahus taastuvenergia tasu, mis võiks alandada nende elektriarvet ligi seitsme protsendi võrra," sõnas Mölder.

Isamaa esitas riigikogule eelnõu tühistada elektrienergia taastuvenergia tasu ning hüvitada see CO2 kvoodi tulust laekuva rahaga.

"Eesti peab ka tegema ettepaneku muuta EL-i CO2 emissioonikvootide kauplemissüsteemi, et oleks välistatud järsud hinnatõusud tarbijatele," ütles erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.

Tänavu prognoosis riik CO2 kvootide tuluks riigieelarvesse ligikaudu 80 miljonit eurot, seoses kvootide hinna tõusuga võib oodata aga ligi 200 miljoni euro laekumist.

"CO2 kvootide tulust pool rahast peab minema süsinikuemissiooni vähendavatesse projektidesse, pool rahast on sihtotstarbeta riigieelarve tulu," seisab Isamaa esitatud eelnõus.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul peaks riik asuma siseriiklikult hinda reguleerima ja lisaks aktsiisilangetusele tuleks kolmandiku võrra kärpida ka ülekandetasusid. "Ülekandetasud on meil ju jätkuvalt reguleeritud hinnad ja ülekandetasude sees on Eleringi kasum, see on kusagil suurusjärgus 20–25 miljonit eurot, selle võrra saaks teha odavamaks. Eleringi erinevad väga mastaapsed investeerimisprojektid tuleks panna ootele, sest ka investeerimiskulud on ülekandetasude sees," rääkis Helme möödunud nädalal.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski sõnul riik elektri börsihinda reguleerida ei saa, kuid saab mõjutada riigi kontrolli all olevaid elektrihinna komponente. "Eeskätt on nendeks elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu," ütles ta.

Ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond andis riigikogu menetlusse eelnõu, mis vabastaks tarbijad tuleval aastal taastuvenergia tasust.

Taastuvenergiatasu koos käibemaksuga on käesoleval aastal 13,6 eurot megavatt-tunni kohta. Taastuvenergiatasu moodustab ligikaudu kümnendiku elektri lõpphinnast, märkisid sotsid.

Sotside hinnangul peaks valitsus Eleringile kompenseerima täies mahus 2021. taastuvenergiatoetuste summa, ja see võimaldaks vabastada elektritarbijad ajutiselt täiesti taastuvenergiatasust.

Riigieelarvele tähendaks see sotside hinnangul ühekordselt ligi 100 miljoni euro suurust väljaminekut, mida on võimalik katta täiendavatest eelarvetuludest.

Erakond tõi ka välja, et elektrihinna tõus kasvatab ka käibemaksukulusid ja kui keskmine elektrihind kasvab 50 euro võrra megavatt-tunni eest, siis riigieelarvesse laekub ligi 85 miljonit eurot täiendavaid vahendeid.

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei tasu lühiajalise probleemi puhul pikaajaliste lahendustega kiirustada. "Tuleb teha analüüs, kellele on ikkagi abi vaja ma mis ulatuses ja mis on need mehhanismid, mida me saame kasutada," rääkis ta möödunud nädalal.

Kvoodimehhanismist väljaastumine, mida on opositsiooni poolt välja pakutud, et elektri hinda alla viia, pole Kallase sõnul võimalik.

"Sealt ei saa võtta ainult parematel päevadel kvoodiraha vastu, mille eest oleme saanud osta tramme, ventilatsioonisüsteeme, maju soojustada. Ja et kui hind läheb kõrgemaks, siis astume välja. Kui oled lepingud osaline, siis oled osaline," lausus Kallas.