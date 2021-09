Pärnu lennujaama vastsele lennurajale peab esialgu peale maksma

Tuleval aastal vajab lennujaam kokku 800 000 eurot eelarvemiinuse katmiseks.

Lennujaama uuendamistööde esimese etapi valmimine oli põhjus kõik sellesse panustanud ettevõtjad ja poliitikud kokku kutsuda. Estonia spaa juht Andrus Aljas, kes aastate eest juhtis Estonian Airi, ütles oma kõnes, et selles küsimuses on pessimiste rohkem kui optimiste, aga tema usub sellesse. Ees seisab tõsine töö, sest tuleb leida lennufirmad, kes oleksid nõus Pärnusse lendama ja sellega Aljase juhitav töögrupp tegelebki.

"Me täna küll ei tea, kes hakkavad siia lendama. Meil on küll mingid ideed, kes võiksid siia lennata, aga kõik see läbirääkimiste protsess lennunduses, eriti praegusel ajal, kus on turism keerulises seisus ja lennundus on keerulises seisus, kõik see võtab topelt aega. Esimeses etapis Helsingi, Stockholm on kõige reaalsemad sihtkohad. Järgmise aasta juunikuus võiksid lennud juba hakata toimuma," ütles Aljas.

Pärast seda, kui Pärnu lennujaam on päris valmis, ei jäta Tallinna lennujaam Pärnut üksi.

"Me oleme ka eelnevalt koostööd teinud nii kohaliku omavalitsuse kui ka Pärnu sihtasutusega. Need on ühised jõupingutused selle nimel, et me saaksime siin ka lennuliiklust elavdada ja kogu ärikeskkonda elavdada. Tallinna lennujaama töö ei lõpe siin ja ka edaspidi on Pärnu lennujaam Tallinna lennujaama üks osa, nii et me jätkame kindlasti," kinnitas Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.

Praegu on lennujaama uuendamiseks kulunud 13,9 miljonit eurot, kogu eelarve on 18,5 miljonit ja sellega tullakse toime. Seda, kas Pärnu lennujaam end kunagi ka ära tasub, ei oska keegi öelda. Bambuse sõnul pole välistatud, et Pärnusse tuleb ka regulaarreise. Aga esimestel aastatel maksavad nii Tallinna lennujaam kui ka Pärnu linn lennujaamale nii-öelda peale 400 000 eurot aastas.

Pärnu ettevõtjad ootavad võimalust endale Põhjamaadest kliente tuua pikisilmi.

"Pärnu ettevõtjad peavad vaeva nägema, et leida siia lendaja ja kindlasti selles osas aitame igakülgselt kaasa," ütles Pärnu Rannahotelli juhataja Oliver Paasik.

Lennuliiklusala avamisel ootas külalisi üllatus, nimelt maandus vastsel TREV 2 Grupi ehitatud rajal esimene lennuk.

"PAPI lähenemistuled olid väga eredad ja need olid hästi näha. Ja raja tekstuur on nii silmapaistev, et Pärnu-Jaagupist põhja pool oli näha rada," kiitis Flygi asutaja Karl-Tõnis Lepp.