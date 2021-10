Koalitsioon plaanib energiahindade kompenseerimist

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et energiahindade kompenseerimiseks on tegelikult olnud mitu kohtumist. "Siin peab pingutama, sellepärast et hinnatõus on ikkagi ränk inimestele. Me jätkame täna neid arutelusid. Seda kokkulepet veel hetkel ei ole, aga ma loodan, et täna saabub," ütles Ratas.

Ratase sõnul on plaan teha elektri ja teiste energiakandjate hindu lühiajaliselt ja kiiresti odavamaks nendele inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad. "Ma arvan, et seda on vaja kiiresti teha, sest küttehooaeg on juba ju käes," märkis Ratas.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et kuigi energiahindade kompenseerimine võib hõlbus tunduda, tuleb arvestada riigieelarvelisi võimalusi. "Opositsiooni poolt võib tunduda esmapilgul, et on väga lihtne, et anname raha kõigile. Aga tegelikult me teame ju, et see ei toimi kokkuvõttes. Riigi rahakott pole lõputu," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul proovitakse leida kokkulepet energiahindade kasvu leevendamiseks, nii et see oleks sihitud, aga ka riigile jõukohane. "Õhtupoole või pärast lõunat on loota täpsemat infot, aga lubada ka ei julge praegu," ütles Võrklaev

Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid ütles, et lisaks temale on kolmapäeva pärastlõunasel kohtumisel Jüri Ratas, Jaak Aab, Kaja Kallas, Keit Pentus-Rosimannus ja Mart Võrklaev. Võimalikke otsuseid võiks Karilaiu sõnul oodata kella nelja paiku.