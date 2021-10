"AK.Nädal": kuidas võitis Katri Raik narvakate südamed?

Narva valija on konservatiivne. Muutusi on narvakale väga raske müüa. Nagu seal öeldakse, parem tihane peos, kui kurg taevas. Narva pole mõtet oma samovariga tulla, siin peab kõigepealt narvakaks saama.

Tartust tulnud umbkeelsele eestlasele on Narvas omaks saamine praktiliselt võimatu. Sa võid ehitada uhkeid kolledžihooneid, sa võid vene keele ära õppida ja kinnitada, et Narvast parimat linna maamunal pole, kuid sind ei võeta tõsiselt. Narvakaks saamine on omaette kunsttükk.

Mõnel kulub selleks aasta, mõnel 20. Kuid kui see juhtub, oled täiega oma ja sulle kui suurele ülemusele öeldakse lihtsalt Katri. Ja sa saad oma 4512 häält, neljandiku valimas käinute häältest. Mis see on, kui mitte usaldus ja armastus?

"Mina isiklikult pean juba Katrit narvakaks, sest ma näen, et ta armastab meie linna siiralt. Ma näen seda energeetiliselt, et ta tunnetab end narvakana. Seepärast võtan kogenud Narva kandi elanikuna ta narvakaks vastu. Ja nii arvavad paljud. Väike võrdlus meie tuntud kaaslinlase Valeri Karpiniga, Venemaa jalgpallikoondise peatreeneriga. Valerka on õnneseen ja Katril on see samuti olemas. Ta on edukas, aga õnn saadabki tugevaid. Minu hinnangul on just see tema edu aluseks. Teda saadavad edukus ja narvakate armastus," rääkis rokkmuusik Jevgeni Rogov.

Raigile olid tema valimisvõidus suureks toeks poliitilised konkurendid, kes paar kuud enne valimisi ta linnapea ametist tagandasid. Raigist sai iganenud poliitilise süsteemi märter.

"Hiljuti leiti Eestis rotikuningas, pesatäis läbipõimunuid rotte. Samasugune oli ka meie eelmine poliitika. Seepärast tahab enamik inimesi muutusi ja nad loodavad väga Katrile, et me hakkame paremuse suunas liikuma," ütles jumestaja Jelena Volter.

Raigi suurimaks saavutuseks pole mitte kopsakas häältesaak, vaid oskus murda narvakate dualistlikku maailmavaadet. Tavaline vene inimene soovib hinges muutusi, kuid samas kardab, et järsku läheb elu muutustega hullemaks. Selle sisemise piiri ületamiseks on vaja säravat ja laia haardega isiksust.

"On inimesi, kes mida ka ei lubaks, saad kohe aru, et midagi ei juhtu. Kuid Katri on selline inimene, et pole tähtis, millisel viisil ta seda tegema hakkab, saad sa aru, et ta tuleb toime, vastavalt oma võimetele. Ta on inimene, kes äratab usaldust. Ta teab Narvast rohkem kui paljud narvakad. Ta on väga tark inimene," ütles Volter.

Narvakate usalduse võitmiseks peab mujalt tulnud inimene tõestama, et Narva talle tõepoolest korda läheb.

"Mina arvan, et Katri näeb Narvas oma väikest unistust, mida ta tahaks teoks teha. Ta tahab head ja teistmoodi Narvat. Mitte lihtsalt Narvat, mis kunagi tuhast taastus ja muutus tavaliseks, harilikuks linnaks, vaid et Narva saaks osaks riigist, et Narvasse ei suhtutaks, kui väikesesse provintsilinna, et me tõepoolest särama hakkaks," leidis muuseumitöötaja Anna Markova.

Ja mis on Narvas eriti oluline, seal peab mõistma, mis tegelikult toimub ja viisakalt omaks võtma. Võõrasse kirikusse oma pühakirjaga ei trügita ja usuteemadel Narvas ei vaielda. Muidu ei lõppe see sõda kunagi.