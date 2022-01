Postimehe aasta inimene on Katri Raik

Postimehe peatoimetaja Marti Aaviku sõnul on Katri Raik silma paistnud lausa uskumatu järje- ja meelekindlusega.

"Paljud teised on sama ülesande ees seistes alla vandunud. Veelgi rohkemad on ainult rääkinud, et keegi teine võiks midagi teha ja lõputult olusid kirunud," tutvustas Aavik seekordset tunnustuse saajat.

Katri Raik on olnud Tartu Ülikooli teabetalituse juhataja, Narva kolledži direktor, haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler ning sisekaitseakadeemia rektor.

Postimees andis kolmapäeval aasta inimese tiitli välja 25. korda.

Teine erameediaväljaanne, Eesti Päevaleht ja Delfi valisid 2021. aasta mõjukaimaks inimeseks Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti.