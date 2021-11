AÜE palus oma kodanikel araabia maadega pahuksis Liibanonist lahkuda

"Hiljutiste sündmuste valguses kutsub välisministeerium kõiki oma kodanikke Liibanonis esimesel võimalusel AÜE-sse naasma," teatas ministeerium. "Ministeerium on astunud vajalikke samme kodanike naasmise toetamiseks."

Liibanoni infominister George Kordahi ütles sel nädalal avaldatud usutluses, et Iraani toetusega huthi mässulised kaitsevad end Jeemenis välisriikide agressiooni eest. Minister oli kommentaari öelnud juba augustis enne ametisseastumist, kuid avalikuks tulid need alles sel nädalal. Sõnavõtt tõi kaasa diplomaatilise tüli Beiruti ja Pärsia lahe äärsete riikide vahel.

Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon, kuhu kuulub ka AÜE, asus Jeemeni rahvusvaheliselt valitsust toetama 2015. aastal, aasta pärast pealinna Sanaa langemist šiiitidest mässuliste kätte.

Saudi Araabia andis reedel Liibanoni suursaadikule 48 tundi riigist lahkumiseks, kutsus enda suursaadiku Beirutist tagasi ja peatas kaupade impordi Liibanonist.

Sarnaste meetmetega tulid veidi hiljem välja ka Bahrein ja Kuveit. AÜE kutsus oma diplomaadid Beirutist tagasi laupäeval.

Saudi välisministeeriumi teatel otsustati võtta meetmeid seoses "solvava" sõnavõtuga Jeemeni sõja kohta, kuid ka Iraani toetusega šiiitliku Hizbollah' liikumise mõjukuse tõttu Liibanonis.

Kordahi ütles pühapäeval, et tema tagasiastumine on välistatud. Jeemeni mässulised on ministrile toetust avaldanud.

Kordahi määras ministriks šiiarühmituse Hizbollah' liitlaseks olev Marada liikumine. Samal ajal toetab Hizbollah' Saudi Araabia verivaenlane Iraan.

"See teeb meile suurt muret ja muudab Liibanoniga suhtlemise kasutuks. Ja ma arvan, et ka Pärsia lahe riikide jaoks," ütles Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan.