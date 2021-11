Keskpank näeb kodulaenuturul ohumärke

Keskpanga värske analüüsi kohaselt on majandus tervikuna kriisist taastunud ja maksepuhkusel olevate laenude maht oluliselt vähenenud. Erandiks on hotellide ja restoranide sektor, kus majandustegevus on siiani piiratud. Mõningaseks ohuallikaks peab Eesti Pank siiski väga aktiivset eluasemeturgu. Sellele annavad hoogu sissetulekute kasv, tarbijate paranenud kindlustunne, kogunenud säästud ja teisest pensionisambast välja võetud raha.

"Kui me võtame aluseks sissetulekud ja intressimuutused, siis me näeme täna, et hinnakasv on olnud kiirem. Kogu selle koroonakriisi vältel on kinnisvarahinnad olnud umbes kümme protsenti üle hinnatud meie meetodi järgi hinnates," ütles Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Kuna eluasemeturul on hetkel ostuhuvi väga suur, võib see tekitada tunde, et otsus tuleb teha jooksu pealt. Siin soovitab aga keskpank olla rahaasjade planeerimisel mõistlikult konservatiivne.

"Number üks soovitus minu poolt on, et arvestades, kui madalad täna on laenuintressi määrad ja kui pikk on üks eluasemelaen, mida inimene endale kohustusena võtab, siis kindlasti tasub läbi kalkuleerida ja mõelda, et kas minu pere-eelarve peaks ka vastu sellele, kui intressimäärad näiteks olulisel määral tõuseksid, näiteks kahekordistuksid tänase tasemega võrreldes," ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Teiseks soovitab Müller tagada ka rahavaru mustadeks päevadeks või ootamatusteks. Keskpanga hinnangul on tunnustust väärt valitsuse otsus senisest täpsemalt sihtida, kellele riik annab Kredexi käenduse abil tuge kinnisvara ostmisel.

"Meil on hea meel, et näiteks Kredexi käenduste tingimused, milllele me pool aastat tagasi oma analüüsis viitasime ja järeldasime, et need võib-olla vajaksid täpsustamist ja paremini sihtimist, on nüüd töösse võetud ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Kredex on nüüd nõustunud, et neid oleks vaja täpsemini piiritleda. See võib-olla ka aitab sellist turu ülekuumenemist vältida," avaldas Madis Müller lootust.