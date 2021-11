Liimets: Minski lennuvälja ja Belavia sanktsioneerimine oleks asjakohane

Liimets märkis, et seda, kes või mis on sanktsioonide nimekirjas, oleks ebamõistlik kommenteerida enne, kui sanktsioonides on kokku lepitud.

"Esmaspäeval lepiti kokku uutes sanktsioonides. Neid (nimekirjas olevaid) füüsilisi ja juriidilisi isikuid on võimalik sanktsioneerida, kes on seotud rändevoogude korraldamisega. Mitukümmend isikut on selles nimekirjas ja praegu käib arutelu, kes jäävad lõplikku nimekirja," lausus Liimets.

Nimekiri peaks avalikuks saama lähipäevadel.

Liimets nõustus samas, et Minski lennujaam ja Belavia peaksid selles nimekirjas olema.

"Kuivõrd inimesed liiguvad läbi Minski lennujama, on selle sissetoomine väga asjakohane. (Belavia) on kindlasti seotud immigrantide jõudmisega Valgevenesse. Selles kontekstis oleks see asjakohane," lausus Liimets.