Euroopa Komisjon eitab läbirääkimiste pidamist Valgevenega

"Ei saa rääkida mingitest läbirääkimistest Lukašenko režiimiga," ütles Euroopa Komisjoni juhtiv pressiesindaja Eric Mamer neljapäeval Brüsselis peetud pressikonverentsil.

"Nagu me juba eile ütlesime, hakkame pidama tehnilisi kõnelusi ÜRO agentuuridega, ÜRO põgenikeagentuuriga (UNHCR) ja Valgevene vastava valdkonna ametiasutustega, et aidata kaasa piirile kogunenud inimeste repatrieerumisele. See on kõneluste fookus, nagu on kogu tegevus suunatud humanitaarabi andmise võimaldamisele inimestele, kes on Valgevenes piiri ääres. See on ainuke asi, mis me eile teatasime," rääkis Mamer.

Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta teatas kolmapäeval pärast Merkeli ja Lukašenko telefonivestlust Lukašenko pressiteenistusele viidates, et pooled nõustusid vajaduses arutada Valgevenes, Poola piiri ääres tekkinud rändekriisi Minski ja Brüsseli vahel ning lisas, et mõlema poole ametnikud alustavad kohe läbirääkimisi.

ERR-i küsimusele, kas Merkelile on antud mandaat esindada Euroopa Liitu telefonikõnelustel Lukašenkoga, vastas Mamer, et EL-i pädevuses ei ole mandaadi andmine liikmesriikidele. "Liikmesriikidel on oma kahepoolsed kontaktid, kellega nad iganes soovivad, see on diplomaatias absoluutselt normaalne. Ilmselgelt on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel väga tihedad kontaktid," rääkis komisjoni kõneisik.

Küsimusele kuuldustest, et Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel esmaspäeval kokku lepitud sanktsioonide koostamine on takerdunud, vastas komisjoni välispoliitika teemade juhtiv pressiesindaja Peter Stano, et töö käib vastavalt esmaspäeval kokku lepitule. "Aga me ei avalda kunagi enne sanktsioonide väljakuulutamist nende üle peetavate arutelude sisu ega ka seda, kes võiks nimekirjas olla," lisas Stano.

Euroopa meedias levisid neljapäeval kuuldused, et mõned riigid, nende seas väidetavalt Saksamaa ja Itaalia on asunud vastu töötama migrante Minskisse vedanud Valgevene riikliku lennufirma BelAvia lisamisele sanktsioonide alla pandavate ettevõtete nimekirja.

Sama väitis neljapäeval ka Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.