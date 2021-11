Landsbergis: Belaviat üritatakse EL-i sanktsiooninimekirjast välja võtta

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis ütles neljapäeval, et on katseid kõrvaldada Valgevene riigi lennundusettevõte Belavia Euroopa Liidu ettevalmistatavast sanktsiooninimekirjast.

"On väga ärevakstegev uudis selle kohta, et näib justkui üritataks nimekirjast kõrvaldada üht selle tähtsaimat elementi – sanktsioone Belavia vastu, mis, nagu teada, vastutab suure hulga migrantide toimetamise eest Valgevenesse," ütles Landsbergis.

Landsbergise sõnul kaalutakse ka Süüria lennundusettevõtte nimekirjast välja jätmist. Tema sõnul ei ole teada, kes ettepaneku tegi, kuid tema kahtlustas Saksamaad.

Lisasanktsioonide kehtestamise Valgevenele leppisid kokku sel nädalal Euroopa Liidu välisministrid.

Saksa kantsler Angela Merkel helistas kolmapäeval teist korda Valgevene autoritaarsele juhile Aleksandr Lukašenkole, mida Landsbergis nimetas "eraldi läbirääkimisliiniks diktaatori, seadusvastase presidendiga".

"Euroopa jaoks on tähtis naasta kokkulepitu juurde. Veelkord kinnitada see, mida oleme nii hoolega kaitsnud mullustest varastatud valimistest peale, et see president on ebaseaduslik ja Euroopa temaga läbi ei räägi. Euroopa esitab õiglasi ja seaduslikke nõudmisi: vabastada poliitvangid, korraldada uued valimised, lõpetada hübriidrünnak," ütles Landsbergis.

"Nende nõuete täitmatajätmine toob majandus-, raha- ja muud sanktsioonid," lisas Landsbergis.