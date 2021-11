Kiik vaktsineerimistõendi kehtivusest: üheksal kuul on palju pooltargumente

Euroopa Komisjoni välja pakutud üheksa kuud vaktsineerimistõendi kehtivusajaks on mõistlik, nüüd on vaja leida Euroopas kokkulepe ka ühiseks läbipõdemistõendi kehtivusajaks, ütles "Aktuaalses kaameras" tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Euroopa Komisjon tekitas segaduse, kui ütles, et vaktsineerimistõendi kehtivusaeg on üheksa kuud, kuid Eestis on see 12 kuud.

Tegelikult segadust ei ole, sest algusest peale oli teada, et kellelgi ei ole kindlat teadmist, kaua esimesed vaktsineerimised mõjuvad. Oli riike, kes kehtestasid 12 kuu piiri, mõned riigid jätsid tähtajatuks. Ma arvan, et sellel üheksal kuul on väga palju pooltargumente.

Kas Eesti läheb kaasa sellega?

Hetkel arutelu käib, aga vaadates, et umbes poole aasta peal hakkab enamike vaktsiinide kaitse langema, eriti eakatel, kes kindlasti vajavad tõhustusdoosi, aga ka teistel täisealistel, kellel on samuti viiruse kõrge leviku tingimustes mõistlik tõhustusdoos ära teha, siis jätta periood kuue ja üheks kuu vahel, millal on võimalik tõhustusdoos teha, nii et tõend kehtib ja ka kaitse on tagatud, see on päris loogiline.

Millal otsustate läbipõdenute koroonapassi kehtivusaja tõsta kuuelt kuult näiteks üheksale kuule?

Praegu on Euroopas kokku lepitud kuue kuu reegel. Kui mõni riik tahab endale teha teistsugust reeglit tõendi kohta, on see võimalik, kuid Euroopas reisides see tõend kaalu ei oma pärast kuue kuu möödumist.

Praegu on Euroopas debati raskuskese vaktsiinitõendi juures, samal ajal käivad diskussioonid ka läbipõdemistõendi osas. Siin oleks samuti mõistlik võimalikult ühetaoline lähenemine ja praktika. Mõistlik on kokku leppida, sest viirus on sama, vaktsiinid on samad, inimese suhteliselt sarnased.

Kas läbipõdenu kaks doosi arvestatakse nüüd ka tõhustusdoosina?

Eesti puhul me eeldame, et läbipõdenud saavad üldjuhul ühe vaktsiinidoosi, aga mõned on saanud kohe ka kaks ehk on tehtud tavaline vaktsineerimine, sellisel juhul tõhustusdoos on see (kolmas – toim), mis tuleb pärast seda ikkagi.

Euroopa ravimiamet soovitab koroonavaktsiini 5–11-aastastele lastele, Euroopa Komisjon hindab seda. Eesti immunoprofülaktika komisjon arutab seda ilmselt järgmisel nädalal. Kas vaktsineeritud ja vaktsineerimata lastele tulevad erineva tasemega piirangud?

Lapsi me oleme püüdnud säästa, aga vaktsineerimine on täiendav võimalus nende tervist kaitsta ja viiruse levikut tõkestada. Mingeid erireegleid alla 12-aastastele lastele olukorras, kus see vaktsiin pole veel isegi turule jõudnud, me loomulikult kehtestama ei hakka.