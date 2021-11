Sutter: heitlik elektri hind on uus reaalsus

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles ETV saates "Esimene stuudio", et heitlik elektri hind on uus reaalsus ja mingil hetkel saab see olema ka väga madal.

"Uus reaalsus on, et elektri hind saab olema hästi heitlik. Täna me näeme, et see on hästi kõrge. Aga ilmselt ühel hetkel me näeme, et ta saab olema ka hästi madal. Millal see hetk täpselt on, ei oska mina kindlasti öelda, aga ma usun, et me juba järgmisel aastal näeme jällegi neid tunde ja päevi kui elektri hind võib olla ka negatiivne," ütles Sutter.

Kokku on Sutteri sõnul elektri hind kallinenud 300 miljonit eurot, gaasi hinna tõus võib aga olla veel kaks korda nii palju.

Sutter ütles, et kuigi Eesti Energia proovib energiat praegustes turutingimustes energiat kõikidest vahenditest juurde pakkuda, kasutab Eesti Energia järjest vähem põlevkivi. Ta märkis, et näiteks mullu läks põlevkivi rohkem õli tootmisesse kui elektri tootmisesse.

Sutter rääkis põlevkivienergia taandumisel saab sellele järgmise kõige odavama energia liigina alternatiiviks tuuleenergia. "Lihtsalt neid tuuleparke on hetkel liiga vähe. Kui neid oleks piisavalt, siis ei oleks me näinud ka selliseid hinnatippe," sõnas ta.

"Me peaksime Eestis oluliselt kiirendama tuulevõimsuste turule toomist," märkis Sutter.

Küsimusele, mida tähendab Eesti Energia jaoks Euroopa Liidu kliimaplaan "Fit for 55" vastas Sutter, et tegemist on äärmiselt ambitsioonika plaaniga ning nende eesmärkide täitmiseks tuleb tegutsema hakata kohe.