Euroopa Komisjon: energiahindade tõus ei põhjusta toidupuudust

Euroopa Komisjoni kõrge ametnik ütles, et energiahindade tõus ei põhjusta lähikuudel toidupuudust. Euroopa Parlamendi liikmed hoiatasid teisipäeval, et energiahindade tõus mõjutab põllumajandustootjate tegevust ja see võib kaasa tuua toidukriisi.