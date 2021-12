Uus nädal algab krõbeda külmaga - temperatuur langeb alla 20 kraadi

Ilmateenistuse sünoptik Ele Pedassaar selgitas ERR-ile, et Eestisse on Venemaalt saabumas arktilist päritolu külm. "Üle Valge mere jõuab arktilist päritolu külm Eestisse. Igal juhul on tingimused ülisoodsad selleks, et külm õhumass siia jõuaks," sõnas ta.

Kõige külmem peaks olema lähim ööpäev. "Eelolev öö on alla 20-kraadise külmaga, sealt järgnev öö samamoodi. Järgnev öö, kui on pikemad selgimised, võib veel üllatusi tuua - koguni -27 kraadi. Aga see sõltub, kui on pilved, siis on -23 kraadi, aga kui pole pilvi, siis on -27 kraadi täiesti reaalne," rääkis Pedassaar ja lisas, et -20-kraadist külma on aga üsna laialt üle Eesti.

Pedassaar selgitas, et esmaspäeva öösel on suurem külm pigem hommikupoole, teisipäeval aga juba kogu öö lõikes - juba õhtust alates on alla 20 kraadi külma. "Esmaspäeva õhtu ja teisipäeva öö on hästi külm. Teisipäeva päeval läheb natuke leebemaks ja järgnev öö ka. Külm on ikkagi - 15 kraadi ümber ja kui on pikalt selge, siis võib seal ka olla 20-kraadist külma," lisas sünoptik.

Suurem külm on Pedassaare sõnul Kesk-Eestis. "Narva ja Jõhvi ei pruugi kõige külmemad olla, pigem alates Rakverest, Väike-Maarja, Türi, Viljandimaa. Täpselt keset Eestit kogu kant on väga külm. Kesk-Eesti on kõige külmem nii eeloleval ööl kui ka järgneval ööl," ütles ta.

Pedassaar selgitas, et pühapäevased tiheda lumesajuga pilved jõudsid Eestisse Soome lahe efekti tõttu.

"Põhjarannikul seoses sellega, et kirdevooluga jõuab külm Eestisse, on see, et tuul puhub põhjarannikul kirdest, Soome laht on jäävaba, Soome lahel tekivad pilved - meie kutsume seda Soome lahe efektiks, ametlikult on selle nimi järveefekt - ehk kui külm õhumass liigub sooja vee kohale, siis arenevad vee kohal pilved ja siis kirdetuul kannab need mandrile. See on põhjus, miks täna Tallinnas väga uhkelt lund sajab. Aeg-ajalt tekib jälle lahe peal pilvi ja siis jälle tuleb," selgitas Pedassaar.

Suurem sadu peaks jäämagi pühapäeva. Esmaspäeval põhjarannikul siiski veel lund sajab, kuid enam mitte nii suures koguses. Teisipäeval võib sadada alla veel vaid mõni üksik lumehelbeke, sest neil päevil tuul on vaibub ning ilm on väga rahulik.

Eeloleva nädala lõpus või järgmise alguses on aga hoopiski sulailma oodata. See tuleb koos tugeva tuule ja sajuga. "Nädala lõpu poole on tulemas tuisuilmad koos pehmema õhuga," märkis Pedassaar.