Lund tuleb aina juurde

Möödunud ööpäeval liikus äge madalarõhkkond Põhjamerelt üle Taani väinade ning võttis suuna Baltimaadele. Selle ümber oli ilm sajune ning tormine. Tuuleiilid tõusid avamerel 25, Eesti rannikul 22 m/s.

Kuna Läänemere ümbrust katab praegu külm õhk, siis oli nii Rootsis kui Baltimaades laialt lumetuisku. Sama pöörisega on seotud võimas pilvevöönd, mis Venemaalt edela suunas üle Itaalia ja Vahemere Aafrika rannikule ulatus. Kuna külmem õhk on levinud vööndi tagalas kaugele lõunasse, siis sadas nii Alpides kui Aafrika mägedes lund, maapinna lähedal oli sadu vesisem.

Reedel liigub Eesti ilma kujundav aktiivne madalrõhkkond üle Leedu ja Läti Peipsi taha Venemaale ning hoiab siinse ilma mitmel pool tuisusena. Päeva peale eemaldub pööris kaugemale Venemaale, võtab endaga kaasa tihedama lumesaju ning pakub lääne poolt alates selgimisi. Ka tuul rahuneb järk-järgult.

Laupäeval jääb Eesti kohale kõrgema rõhuga ala, kus mõnel pool pudeneb lund, aga on ka rohkelt selgimisi. Õhk külmeneb.

Eelolev öö tuleb Eestis pilves. Sajab lund ja tuiskab. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 2..8°C, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0°C.

Hommik on lumesaju ja tuisuga. Kirde- ja põhjatuul püsib idas tugev, läänes annab veidi järele. Külma on 2-8°C, saarte rannikul on õhk pehmem.

Ennelõuna on lume ja tuisuga, pärastlõunal lääne poolt sajuvõimalus väheneb ja on selgimisi. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti 15-18 m/s, keskpäeval tuul nõrgeneb ja pöördub saartelt alates loodesse. Õhutemperatuur on -6..0°C vahel.

Nädalavahetusel pudeneb mõnel pool kerget lund, kirdevoolus lisandub külma ning õhutemperatuur on langustrendis. Laupäeval on külma kohati 15 kraadi ringis, valdavalt jääb termomeetri näit -5..-10 kraadi vahele. Mõnel pool rannikul on õhk pehmem. Pühapäeval vallutab külm terve mandri-Eesti, külma on 10-17 kraadi, saartel on mõnevõrra leebem. Esmaspäeva öö toob külma kohati kuni 20 kraadi, seejärel õhumass soojeneb veidi. Ka lund tuleb juurde.