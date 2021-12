Saksa tulevane kantsler avalikustas riigi esimese soovõrdse valitsuse

Uude valitsuskoalitsiooni kuuluvate roheliste kaasjuht Annalena Baerbock saab välisministriks ning senise koalitsiooni justiitsminister Christine Lambrecht Sotsiaaldemokraatlikust Parteist kaitseministriks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Olaf Scholz ütles valitsuse liikmeid tutvustades, et võrdsus on oluline ning seepärast on 16 ministri seas kaheksa meest ja kaheksa naist.

Koroonaviiruse vastast võitlust hakkab juhtima terviseminister Karl Lauterbach, kes on Kölni ülikooli meditsiiniprofessor.

"Minu jaoks on väga tähtis meeles pidada, et epideemia ei ole läbi. Seepärast, ja ma ei oskagi muudmoodi seda selgitada, ootavad inimesed, et järgmine tervishoiuminister oleks ekspert ehk keegi, kes on teemas väga hea. Ja see keegi on Karl Lauterbach," tutvustas Scholz.

"Muudame tervishoiusüsteemi taas kindlamaks. Oleme uhked oma tervishoiusüsteemi üle. Me vajame seda. Me võidame pandeemia ja oleme

järgmisteks laineteks paremini valmis kui seekord," sõnas Lauterbach.

Rahandusministriks saab FDP juht Christian Lindner, kes toetab eelarvetasakaalu. Roheliste kaasjuht Robert Habeck saab majandusministriks.

Siseministriks saab Nancy Faeser (SPD). Justiitsministriks Marco Buschmann (FDP).

Põllumajandusministriks saab roheliste endine kaasjuht Cem Özdemir. Keskkonnaministeeriumi hakkavad ka juhtima rohelised, ministriks saab Steffi Lemke.

Transpordiministriks saab Volker Wissing (FDP). Klara Geywitz (SPD) hakkab juhtima uut ministeeriumi, mis vastutab elamumajanduse eest. Tööministriks saab Hubertus Heil (SPD). Haridusministriks aga Bettina Stark-Watzinger (FDP). Perekonnaministriks saab Anne Spiegel (rohelised).