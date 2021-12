Kaljulaid: Tallinnal on palju suuremaid muresid kui Mustakivi tee läbimurre

Kuigi Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid sõlmisid Tallinnas võimuleppe, on kahel erakonnal Tallinnas mitmes asjad erinevad nägemused. Üks neist juba pikemat aega Keskerakonna poolt veetav projekt Lasnamäe ja Pirita paremaks ühendamiseks ehk Mustakivi tee läbimurre.

Sotside hinnangul pole taolist läbimurret ilmtingimata vaja, pigem tuleks keskenduda olemasolevate teede-tänavate kordategemisele ja inimsõbralikumaks muutmisele.

"Ei ole väga arukas ehitada uusi läbimurdeid, mitmetasandilisi ristmikke olukorras, kus näiteks Peterburi tee on sellises seisukorras, nagu see on või olulised projektid, nagu Vana-Kalamaja tänava ja Balti jaama väljaku ehitus, ootavad oma järge," ütles ERR-ile Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Raimond Kaljulaid.

Praegu käib võimaliku läbimurde keskkonnamõjude hindamine. Mõlemad, nii Keskerakond kui sotsiaaldemokraadid, on enne selle valmimist äraootaval seisukohal.

"Kui see on tehtud, siis saab selle tulemustega tutvuda ning teha edasisi otsuseid. Hetkel tundub küll, et peaksime eelkõige keskenduma sellele, et Peterburi tee tehakse korda. Ning ma arvan, et ka Lasnamäel on tänavaid ja muresid, mille lahendamine võib olla vähemalt lühemas perspektiivis olulisem – näiteks Laagna tee kanalis asuvate ühistranspordipeatuste ligipääsetavuse tagamine," nentis Kaljulaid.

Sellele, et kohutavas olukorras Peterburi tee tuleb enne korda teha, ei vaidle vastu ka Keskerakond. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on "Aktuaalsele kaamerale" öelnud, et enne Peterburi tee korrastamist Mustakivi tee pikendust ei tule.

Peterburi teele käib praegu ehitusprojekti koostamine ning see peaks lähiajal valmima. Hinnanguliselt läheb rekonstrueerimine maksma 40 miljonit eurot, Tallinna järgmise aasta eelarves on Peterburi teele eraldatud 1,5 miljonit eurot, mis peaks tähendama, et ehitamiseks veel ei lähe.

Kaljulaidi mainitud Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimiseks on eelarves eraldatud 1,27 miljonit eurot, kokku läheb see maksma ligikaudu seitse miljonit eurot.

Svet: otsus tuleb pärast keskkonnamõju hindamist

Teine keskerakondlane, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles ERR-ile, et nii palju on sotsidega kokku lepitud, et keskkonnamõju hindamine tuleb lõpule viia ning siis edasi vaadata.

"Nende andmete põhjal saame öelda, kas liigume projektiga edasi või mitte. Selge on see, et Mustakivi tee pikendus hõlbustaks liiklus ühelt poolt Pirita ja Viimsi ning teiselt poolt Lasnamäe ja Ülemiste vahel. Küsimus on selles, kas see eesmärk kaalub üle võimaliku mõju keskkonnale ja klindiloodusele," ütles Svet.

Svet sõnul on sotsiaaldemokraatidega koos otsustatud, et peale keskkonnamõjude hindamist langetatakse lõplik otsus.

Mustakivi tee läbimurre ei läheks maksma nii palju, kui nõuab Peterburi tee põhjalik renoveerimine, kuid osav lõbu see ei ole.

"Igasugused praegusel etapil antud hinnangud on väga umbkaudsed, kuna pole selgust, kas teed rajatakse ning kui jah, siis mis kujul. Aga esialgu oli ametite hinnang et selle idee teostamine võiks maksma minna kuni 20 miljonit eurot," ütles Svet.

Kaljulaidi hinnangul on Mustakivi tee läbimurde taga pigem koalitsioonipartneri soov enne valimisi silma paista.

"Grandioossed teeprojektid toodavad kindlasti pealkirju ja on valimistel nende ellu viimisega seotud poliitikutele boonuseks, aga päeva lõpuks on palju rohkem vaja keskenduda sellele, et kõigi tallinlaste igapäevased teekonnad linnas oleksid sujuvad, kiired ja mugavad ning eelkõige muidugi ohutud," lausus ta.

Kaljulaid möönis, et teatud juhul võiks Mustakivi tee läbimurre siiski olla teostatav.

"See ei tähenda muidugi, et linn ei saa ega tohi mitte ühtegi sellist projekti ellu viia. Teatud juhtudel võib see siiski olla põhjendatud, näiteks ühistranspordiühenduste parandamiseks. Kuid üldiselt soovime me pigem keskenduda olemasoleva tänavavõrgu ja linnaruumi kaasajastamisele ning muidugi ka pöörata eriti tähelepanu väiksematele tänavatele," lausus ta.